Jean Airoldi est formel: il ne pourrait plus distribuer ses contraventions de style aujourd’hui

De passage au balado de Maxim Martin, le créateur de mode Jean Airoldi a offert un point de vue lucide sur certains des changements qui se sont opérés dans la société québécoise, au cours des quinze dernières années.



L’humoriste Maxim Martin n’échappe pas à la tendance: il a son propre podcast dans lequel il interviewe des humoristes, des athlètes et des personnalités médiatiques de tout acabit.

Dans un extrait d’un épisode diffusé il y a quelques mois mais publié ce lundi sur TikTok, on peut voir et entendre Jean Airoldi tenir des propos étonnants sur son propre parcours.



Avec du recul, celui qui devenu agent immobilier admet qu’il ne pourrait pas distribuer des contraventions de style en 2023 comme il le faisait à l’époque à Canal Vie.



«T’sais la madame qui a le petit gras...le petit bras mou, là...Ben, moi je dis à la madame: “Ça devient toute comme ça à un moment donné. Acceptez-vous de même.” Puis les gens s’acceptent de plus en plus. Faque j’ai moins d’affaires à dire. À la limite, je n’ai plus grand chose à dire», raconte le candidat défait au poste de conseiller d'arrondissement de Champlain−L'Île-des-Soeurs, à Montréal, aux dernières élections municipales.



«T’sais comme mes contraventions de style, j’ai été bien connu par ça. Mais aujourd’hui, faire ça, j’pense que ça n’aurait plus sa raison d’être», ajoute Airoldi.

L’épisode complet du balado de Maxim Martin avec Jean Airoldi peut être regardé ci-dessous:

