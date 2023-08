Le pollen d’abeille ferait grossir les seins des femmes, selon des tiktokeuses

Partager







Des femmes affirment sur TikTok que leurs seins ont grossi après avoir commencé à prendre des suppléments de pollen d’abeille. Mais est-ce vraiment possible?

D’abord utilisé pour réduire les symptômes d'allergie, le pollen d’abeille est devenu populaire pour son apport élevé en vitamines et son effet antioxydant. Des femmes vantent également les bienfaits du pollen d’abeille pour l’équilibre hormonal.

Mais voilà qu’à la fin juin, une New-Yorkaise prénommée Taylor Reynolds a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle soutient que sa sœur, sa colocataire et elle-même avaient remarqué que leur poitrine avait grossi après la prise de suppléments de pollen d’abeille.

Depuis la diffusion de sa vidéo, vue près de 3 millions de fois, d’autres femmes affirment avoir remarqué la même chose.

C’est le cas de la tiktokeuse Ivey Cross.

«J’ai vu une fille en parler et j’ai pris conscience du fait que j’utilise [le pollen d’abeille] de manière constante depuis deux ou trois semaines. Il y a deux jours, en soirée, lorsque j’ai voulu enfiler ma brassière Skims, dont les ajustements pour la grandeur n’avaient pas changé, je me suis dit “Oh my gosh, c’est un peu serré!”. J’ai alors dû la desserrer un peu», raconte-t-elle dans une vidéo visionnée plus de deux millions de fois sur TikTok.

Vrai ou faux?

Aucune étude ne permet d’affirmer hors de tout doute que le pollen d’abeille peut faire grossir les seins.

Ce qu’on sait toutefois, c’est qu’il est riche en phytoœstrogène, un composé qui se retrouve dans certains végétaux et qui peut imiter l’œstrogène, une hormone sexuelle féminine. La prise de supplément de pollen d’abeille pourrait ainsi avoir un impact sur la production d’œstrogène et mener à des changements physiques, explique la docteure naturopathe Lisa Jung au média HuffPost.

«Un exemple d’une région du corps qui a des récepteurs d’œstrogène est le tissu mammaire, et c’est peut-être pour cette raison que des femmes ont remarqué que leurs seins ont grossi avec la consommation de pollen d’abeille», ajoute-t-elle.

Mais attention: il ne s’agit que d’une théorie. D’autres facteurs peuvent contribuer à faire changer la taille de la poitrine d’une personne.

«La taille des seins et leur développement dépendent de plusieurs facteurs, incluant la génétique, les hormones et la distribution du gras», précise au HuffPost la Dre Sydne Ford, physicienne certifiée en médecine familiale à la clinique holistique Spark Performance and Wellness.

«Il n’y a aucune méthode garantie pour augmenter la taille de sa poitrine naturellement. Cependant, faire de l’exercice et suivre une diète riche en phytoœstrogènes peut aider à maintenir des niveaux hormonaux qui sont optimaux», souligne-t-elle.

Des effets néfastes possibles

La prise de suppléments de pollen d’abeille peut, par ailleurs, avoir des effets dommageables sur la santé, allant de réactions allergiques à des problèmes de digestion, prévient Sydne Ford.

Il vaut mieux demander à un spécialiste de la santé avant de commencer à en consommer, surtout si vous prenez déjà des médicaments ou d’autres suppléments, souligne pour sa part Lisa Jung.