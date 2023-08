Nintendo Switch: 10 fonctionnalités que la prochaine console doit absolument avoir

Partager







Des rumeurs concernant une prochaine génération de console Nintendo envahissent le web depuis des mois. Après tout, la Nintendo Switch est sortie en 2017, et il serait temps d’une bonne mise à niveau.

On ne sait pas réellement de quoi aura l’air la prochaine console de Nintendo. Est-ce que ce sera une Switch Pro? Une Switch 2? Dans tous les cas, il y a de nombreuses améliorations que Nintendo doit absolument apporter à sa prochaine génération de console. Et j’ai quelques suggestions!

1. Meilleures performances

Même si elle est encore amusante, la Nintendo Switch aurait besoin d’une grande mise à niveau des performances. Une console plus puissante pourra supporter des graphismes améliorés et des taux de rafraîchissement plus élevés, offrant une expérience de jeu digne de la génération moderne.

2. 4K

Aucune surprise ici: la prochaine console Nintendo doit offrir la possibilité de jouer en résolution 4K. Avec les télés 4K qui commencent (enfin!) à être un peu plus abordables, c’est le minimum requis pour une nouvelle console.

3. Rétrocompatibilité

Si mes jeux Nintendo Switch ne sont pas compatibles avec la prochaine console Nintendo, je ne sais même pas si je vais l’acheter avant un bon bout. Je veux de la vraie rétrocompatibilité, pas des ports payants via Nintendo Switch Online. Et s’il y a des mises à niveau des graphismes, super.

4. Autonomie améliorée

L’autonomie de la console Nintendo Switch en mode portable est déjà pas si mal, mais il faudrait quand même une amélioration pour la prochaine génération. Au cas où il y a une panne dans le REM, ou une tempête de verglas!

5. Stockage interne

La Nintendo Switch OLED a 64go de stockage interne, tandis que les consoles Switch et Switch Lite ont 32go de stockage interne. Avec l’OS et les fichiers de base qui prennent de l’espace aussi, on perd plusieurs gigaoctets de stockage. La PS5 a environ 665go d’espace utilisable après les fichiers de base nécessaires, et elle se remplit extrêmement vite. Certes, les jeux Nintendo ne sont pas aussi gigantesques que les AAA tiers, mais il est temps d’avoir 512go, comme le Steam Deck.

6. Les manettes Joy-Con

Un sujet sensible. Les manettes Joy-Con étaient bien chouettes lors du lancement, mais le fameux «drift» a causé énormément de problèmes. J’aime bien l’idée des deux manettes détachables, mais elles doivent être plus durables. Je joue surtout avec la manette Pro lorsque la console est branchée à un écran, et j’évite le plus possible de jouer avec les manettes Joy-Con par peur de les abimer.

7. Taux de rafraîchissement élevé

Un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé, comme 120 Hz, pour des mouvements plus fluides.

8. Options sociales

Au lieu d’avoir une application Nintendo Switch Online pour appareils mobiles, pourquoi ne pas avoir tout simplement une application Nintendo? Je m’explique: la pertinence d’une «buddy app» n’est pas seulement pour les modes en ligne. Avec les applications Xbox et PlayStation, on peut carrément gérer notre console, accéder à nos captures, obtenir des recommandations et consulter ses «achievements». Avez-vous déjà essayé de transférer une capture d’écran de votre Nintendo Switch à votre cell? C’est une corvée, et l’app pourrait régler ça pour de bon.

9. Plus d’applications tierces

La Nintendo Switch supporte quelques applications tierces, mais pas assez pour être en compétition avec les autres consoles modernes. Netflix, Plex, Prime, Discord, tout doit être là! Je comprends que la Switch cible d'abord le gaming, mais je passerais beaucoup plus de temps avec celle-ci si elle devenait mon outil de divertissement principal.

10. Nintendo Switch Online

La prochaine Switch mérite de meilleurs services en ligne, comme des fonctions de chat vocal et de messagerie plus robustes. La séparation de Nintendo Switch Online et le pack additionnel est aussi difficile à démêler. Cela pourrait être optimisé pour que le plus de gens puissent profiter des options offertes.

Voilà, c’est ça que je veux pour la prochaine console Nintendo. Il faut noter que les fonctionnalités ici ne sont que des idées et suggestions. La prochaine Nintendo Switch pourrait avoir certaines ou aucune de ces fonctionnalités, selon les choix de conception de Nintendo et les exigences du marché au moment de son lancement. On peut rêver, un peu!

