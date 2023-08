Offre d’emploi: la RBC cherche quelqu’un pour gérer les activistes climatiques

Partager







Régulièrement ciblée par des militants écologistes pour ses investissements dans l’industrie fossile, la Banque Royale du Canada (RBC) est à la recherche d'une personne d’expérience pour «développer des réponses effectives et durables» à l’activisme climatique dont elle est la cible. À qui la chance?

La personne recherchée doit avoir de l’expérience en investissement vert et savoir comment «développer et implémenter une stratégie de transition climatique pour atteindre un objectif de carboneutralité», en plus d'avoir une expertise en matière de finance durable. La personne retenue sera appelée à «anticiper et gérer la réputation de la RBC reliée aux activités de transition climatique et atténuer proactivement tous les risques dans ce domaine».

Joël Lemay / Agence QMI Photo prise lors d’une action de Greenpeace dénonçant l’apparition du logo de la RBC sur le chandail du Canadien.

La plus importante banque du Canada a diffusé cette offre d’emploi sur le réseau social LinkedIn la semaine dernière, ce qui a fait sourciller de nombreux activistes du mouvement environnemental, notamment le militant Louis Ramirez.

«La personne en question doit savoir comment mener une campagne de relations publiques féroce et doit maîtriser l’art très compliqué de ne pas transitionner une institution, tout en donnant l’impression qu’elle le fait. Une perle rare!» a-t-il plaisanté sur sa page LinkedIn.

Il affirme que plusieurs personnes de son réseau ont envoyé leur CV à la banque, qui a depuis cessé de recevoir les candidatures.

«Il y a quelque chose de cocasse, mais aussi de positif là-dedans», soutient Louis Ramirez en entrevue à 24 heures.

«C’est qu’ils ont peur! Ils veulent embaucher quelqu’un pour contrer les militants. Il y a donc l’aveu que la plus grosse compagnie du pays, incroyablement puissante, se sent menacée par une poignée de militants et militantes écologistes sur des campus universitaires et autre part», poursuit-il.

Il ne croit toutefois pas aux bonnes intentions de la RBC.

«Ses engagements écologistes sont principalement des méthodes pour blanchir sa réputation et non pas des efforts sincères qui seraient guidés par une quelconque conscience sociale. Oui il y a des demandes techniques, mais c’est écrit noir sur blanc que c’est quelqu’un qui va être responsable de la réputation de cette banque», dénonce-t-il.

Des investissements polluants dénoncés

Selon un rapport produit par une coalition de groupes environnementaux, la RBC serait la banque qui a le plus contribué à l’industrie fossile dans le monde en 2022. Elle aurait versé un total de 42 milliards $US l’an dernier, conclut le document intitulé Banking on Climate Chaos.

La RBC est souvent ciblée par des activistes climatiques qui se postent à l’entrée de ses succursales pour «éduquer la clientèle».

En avril dernier, des manifestants de Greenpeace, de Solidarités décoloniales et d’autres groupes militants avaient notamment occupé la succursale RBC du centre-ville de Montréal.

La RBC n'a pas répondu a notre demande de commentaire.