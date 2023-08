Un condo moderne avec piscine dans un immeuble d'Outremont datant de 1924, à vendre pour 1 998 000$

Partager







Dans le quartier Outremont, dans un immeuble datant de 1924, ce moderniste condo cumule terrasse, aire ouverte et piscine chauffée.

Avec la ville à ses pieds, les futurs propriétaires profiteront de 1170 pieds carrés d’aire habitable.

Outre la chambre parentale dotée de son dressing, de sa terrasse et de sa salle de bains, on compte une autre chambre et une cuisine d’ampleur, entièrement équipée.

Celle-ci épate avec son comptoir qui provient de New York et qui est fait en Kalata. L’ensemble a de quoi faire jalouser les plus beaux magazines de décoration. Coup de cœur pour les incroyables chaises de designer qui apportent un style bien assumé à la salle à manger. Ce sont les chaises Moustache qui ont été exposées au MoMA, Museum of Modern Art à New-York et au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Elles sont disponibles en 13 couleurs.

La cuisine s’ouvre sur la salle à manger et le salon. La grande pièce à aire ouverte est gâtée par la lumière naturelle.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir ce condo!

La vente inclut deux espaces de garage, un rangement privé et un accès à la piscine commune, au gymnase et aux espaces communs.

Le condo est mis en vente par Amy Assaad de Royal LePage pour la somme de 1 998 000$.

