Une Canadienne qui n’a pas assez d'argent pour se loger éclate en sanglots sur TikTok

Acheter une maison semble un rêve de moins en moins accessible pour les jeunes au Canada. Dans une vidéo diffusée sur TikTok, une jeune Canadienne fond en larmes en confiant devoir renoncer à devenir propriétaire et même à se loger convenablement.

«À 33 ans, je m’attendais à pouvoir au moins me permettre une petite maison de 500 pieds carrés, voire moins, mais c’est tellement cher», lance la jeune femme derrière le compte HomesteadingMillennial dans une vidéo visionnée plus de 1,2 million de fois depuis mardi.

«Je veux savoir comment les gens font pour vivre au Canada», demande-t-elle, visiblement au bout du rouleau.

La Canadienne, qui a quitté Calgary pour vivre un mode de vie autosuffisant dans la forêt albertaine, raconte qu’elle a actuellement des problèmes avec sa propriété et qu’elle devra se reloger. Elle se dit toutefois à court d'options, à cause de la hausse du coût de la vie.

«Je ne peux pas rester ici, mais je ne peux pas aller ailleurs. Partout où je pourrais déménager, je devrai payer 2500$ par mois de loyer», s’insurge l’Albertaine, qui dit se sent «piégée».

Même si elle occupe un emploi qui lui rapporte moins de 40 000$ par année, elle affirme ne pas pouvoir s’acheter une maison ni même payer un loyer, à moins de déménager «au milieu de nulle part où il n'y a pas de travail».

«Je ne serai jamais vraiment sans abri. J'ai une famille avec qui vivre, j'ai des options, [mais] je ressens juste tellement de désespoir, dit-elle. Il y a une partie de moi qui veut juste dire “fuck it” et me procurer tout un tas de cartes de crédit et juste voyager.»

Tous dans le même bateau

Dans les commentaires sous la vidéo, de nombreuses personnes affirment se reconnaître dans l'histoire de HomesteadingMillennial.

«C'est une honte de voir tant de jeunes adultes se sentir désespérés au CANADA, écrit une personne. Le Canada est brisé».

«Je ne devrais pas pleurer et déprimer juste parce que je vais à l’épicerie», écrit une autre, ce à quoi la tiktokeuse a répondu qu'elle souhaitait être capable de se payer un loyer et un bol de pâte après avoir travaillé 40 heures par semaine.

Une femme de 41 ans confie pour sa part ne plus avoir d'espoir d'un jour pouvoir posséder une maison au Canada.

Une autre personne de 36 ans, qui vient d'emménager chez ces grands-parents pour des raisons financières, affirme quant à elle comprendre la détresse de HomesteadingMillennial.

Le compte du Spectator Index, suivi par quelques millions d’abonnés à travers le monde, a partagé la vidéo de l’Albertaine de 33 ans sur ses réseaux sociaux, dont X (anciennement Twitter).

