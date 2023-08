Cette populaire pâtisserie du Plateau-Mont-Royal ferme ses portes après 12 ans

Partager







Mauvaise nouvelle pour les amateurs de beignes: Crémy Pâtisserie ferme ses portes après 12 ans, a annoncé le propriétaire Rémy Couture.

«De fil en aiguille, mon petit projet de pâtisserie né en 2011 sur l’avenue du Mont-Royal m’a mené à d’incroyables rencontres, tant professionnelles que personnelles ne sachant pas que le pâtissier que j’étais deviendrais le roi des beignes quelques années plus tard», écrit le pâtissier dans une publication Facebook.

«Je n’apprendrai rien à personne en vous expliquant que le coûts des matières premières et les salaires ne cessent d’augmenter. Avec le paiement des opérations quotidiennes et le remboursement des prêts accordés pendant la pandémie, poursuivre sur cette voie n’est simplement plus possible», explique-t-il.

«C’est le cœur gros que je tire ma révérence et accroche mon tablier après 12 ans de loyaux services. Je sais déjà que c’est le contact humain, avec employés et clients qui me manquera le plus», poursuit Rémy Couture, avant de remercier les employés et ses proches pour leur support.

En plus de la boutique sur l'avenue du Mont-Royal, à Montréal, Crémy Pâtisserie avait ouvert une succursale à Boucherville l'an dernier.