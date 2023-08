Cette pâtisserie adorée annonce sa fermeture définitive et on s'ennuie déjà

Partager







Alors que l'entreprise Juliette et Chocolat annonçait la fin de ses services il y a quelques jours, voilà qu'un gros joueur dans le monde du dessert accroche à son tour son tablier.

Les succursales de la pâtisserie Crémy à Montréal et Boucherville mettront la clé sous la porte d'ici la fin du mois.

C'est ce que nous apprend le chef pâtissier et propriétaire Rémy Couture dans une publication sur les réseaux sociaux. Il explique que la hausse des coûts des matières premières et des salaires le force à prendre cette décision. En plus des paiements des opérations quotidiennes, il doit également rembourser des prêts accordés pendant la pandémie.



«De fil en aiguille, mon petit projet de pâtisserie né en 2011 sur l’avenue du Mont-Royal m’a mené à d’incroyables rencontres, tant professionnelles que personnelles ne sachant pas que le pâtissier que j’étais deviendrait le roi des beignes quelques années plus tard.» raconte-t-il.



«C’est le cœur gros que je tire ma révérence et accroche mon tablier après 12 ans de loyaux services. Je sais déjà que c’est le contact humain, avec employés et clients qui me manquera le plus.Merci à tous mes employés, famille et amis qui m’ont supporté durant ses belles et dures années.» conclut-il.

Vous avez jusqu'au 26 août pour attraper un dernier beigne ou l'une de ses répliques de gâteaux de l'entreprise Vachon.

Voilà l'excuse que vous attendiez pour aller manger des beignes!

1180, place Nobel, Boucherville

2202, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

