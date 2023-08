La boutique Xbox 360 fermera ses portes en 2024

Partager







Microsoft a annoncé jeudi que la boutique Xbox 360 et le Xbox 360 Marketplace fermeront leurs portes le 29 juillet 2024.

À partir du 29 juillet 2024, il sera impossible d’acheter des jeux et DLC Xbox 360 via la boutique en ligne officielle. Mais, si vous possédez déjà des jeux Xbox 360 numériques, ceux-ci demeureront jouables. Fiou.

Microsoft dévoile sur son blogue que le contenu «TV and movie» ne sera plus accessible sur la console Xbox 360, toutefois. Si vous avez acheté des séries télé ou des films via Xbox 360, votre contenu sera accessible sur PC, Xbox One ou Xbox Series X après le 29 juillet.

Les jeux déjà achetés sur Xbox 360 avant la date limite seront toujours jouables sur cette console, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

Si vous avez supprimé un jeu 360 de votre console, celui-ci sera retéléchargeable après la date limite.

Une bonne chose: les jeux rétrocompatibles seront toujours achetables après le 29 juillet. «vous pourrez toujours acheter des centaines de superbes jeux et DLC Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles sur Xbox One, Xbox Series X1S et Xbox.com» peut-on lire sur le blogue.

Tout n’est donc pas perdu!

