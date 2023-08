La consigne devrait-elle être revue à la hausse?

Partager







Est-ce que le bon vieux 10 cents est toujours un incitatif suffisant à ramener ses canettes vides à l’épicerie ou au dépanneur, avec l’envolée qu’ont connu les prix dans les dernières années? Le ministère de l’Environnement semble croire que oui, puisque la refonte de la consigne ne prévoit pas d’augmentation substantielle de ce montant.

La question se pose pourtant, alors que la consigne sera progressivement élargie à tous les contenants recyclables de boissons (pas seulement les canettes et les bouteilles de bières et boissons gazeuses) à partir du 1er novembre.

Une consigne indexée

De nos jours, si on achète une bière pas trop chère en canette, on peut la payer environ 1,50$. C’est environ 4 fois plus que le prix que l’on payait dans les années 80, au moment de l’instauration de la consigne. Pourtant, le prix de la consigne d’une canette est resté le même, soit 5 sous.

C’est un exemple de l’absurdité du système de consigne, constate Amélie Côté, spécialiste des dossiers sur la gestion des matières résiduelles à Équiterre.

«On n’a pas calculé quelle est la valeur qui va motiver les gens à ramener des contenants», critique-t-elle.

La réforme de la consigne commencera à entrer en vigueur à compter du 1er novembre 2023. À ce moment, toutes les canettes d’aluminium, peu importe leur contenu, seront admissibles à la consigne, et leur prix sera uniformisé avec celui des bouteilles en verre à 10 sous... ce qui n’est pas un montant faramineux.

Cette uniformisation sert à simplifier le système aux yeux des citoyens, et plait à tous les acteurs de l’industrie, plaide Daphnée Champagne, porte-parole de RECYC-QUÉBEC.

«Ça a été fait en discutant avec les brasseurs, les producteurs de contenants et les détaillants qui ont tous un rôle à jouer dans ce système-là», assure-t-elle.

Elle rappelle que les prix des consignes pourront être modifiés à partir de 2028, une fois que le système sera plus établi.

Une longueur de retard

Pour Amélie Côté d’Équiterre, une consigne plus élevée assurerait un meilleur niveau de retour. Car même les gros contenants qui seront acceptés en 2025 devraient ramener seulement 25 sous. «Si la bouteille de vin avait une consigne de 1$ ou 2$, clairement on y penserait avant de la mettre dans notre bac de récupération», évoque-t-elle.

RECYC-QUÉBEC ne s’inquiète pas de l’adhésion des citoyens au système de consigne, assure Daphnée Champagne.

Pourtant, dans son rapport sur la gestion des matières résiduelles de 2021, RECYC-QUÉBEC évalue son taux de récupération des contenants consignés à environ 60%, bien loin derrière la cible fixée pour l’élargissement de la consigne, où en moyenne 75% de tous les contenants de boissons devront être récupérés d’ici 2028.

Il faudra donc trouver un moyen pour rattraper ce retard, puisque 40% des contenants distribués (des centaines de millions, à l’échelle de la province) trouvent toujours le chemin du bac de recyclage, ou pire, de la poubelle.

Le système de consigne est préférable au recyclage puisqu’il permet de réacheminer les contenants directement aux producteurs pour assurer un meilleur taux de réutilisation. Ça demande moins de transport et de manutention que de passer par la collecte du recyclage, qui elle demande ensuite de passer par un centre de tri, et qui implique la contamination des matières recyclables puisqu’elles sont mélangées ensemble.

Amélie Côté souligne que la consigne est un processus qui demande beaucoup de moyens aux producteurs de contenants.

Elle ne serait pas surprise que certains acteurs de la consigne aient à gagner que l’élargissement de la consigne se fasse plus lentement.

Voici combien coûtera la consigne sur les différents contenants de boisson que vous pourrez ramener aux points de dépôt à partir du 1er novembre 2023, puis du 1er novembre 2025.

Dès le 1er novembre 2023

Bouteilles en vitre de 341ml : 10 ¢ (bouteilles de bière classique)

Contenants de moins de 439 ml : 10 ¢ (canette, petite bouteille de plastique, etc.)

Gros contenants entre 440 et 499 ml : 10 ¢ (grosse canettes)

Dès le 1er novembre 2025

Bouteilles en vitre de 449ml et moins : 10 ¢

Gros contenant de 450 ml et plus : 25 ¢ (grosse bouteille de plastique, carton de lait, etc.)

Bouteille de 500 ml à 1,18 L en verre : 25 ¢ (bouteilles de vin ou de spiritueux, etc.)

