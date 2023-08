Céline Dion: sa soeur Claudette fait le point sur les rumeurs récentes

Partager







Le spectacle Symphonie des fleurs, la toute nouvelle création de Cavalia, a fait ses débuts en grande pompe sur l’avenue de la Croisée à Terrebonne, dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de la ville. Quelques-uns de nos artistes ont assisté à ce spectacle magistral, dont Claudette Dion.

Il est quasiment impossible d’avoir Claudette Dion en face de soi sans poser des questions concernant Céline. «Je vais te dire les vraies affaires, Céline va du mieux qu’elle peut. On sait que sa maladie est particulièrement difficile à traiter, mais elle est entourée d’une grande équipe de spécialistes et elle travaille fort. Je fais confiance à cette équipe-là, ma petite sœur a un moral d’acier et elle va bien. Je veux clarifier que les rumeurs disant que Céline souffre de dépression sont fausses, tout comme celles disant qu’elle ne parle plus à son fils René-Charles. D’ailleurs, même si celui-ci est en condo avec sa blonde, il est toujours rendu à la maison avec sa mère et les deux jumeaux. Ils vont bien aussi, ils ont 12 ans et ils me dépassent déjà», a dit la grande sœur de Céline avant de nous donner des nouvelles de la voix de celle-ci.

«Ceux qui prétendent que la voix de ma sœur a disparu se trompent. Elle m’a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien là. J’étais tellement heureuse et rassurée de l’entendre. Nous donnons tout notre amour à notre petite sœur, et elle a confiance, tout comme moi, en sa capacité à surmonter cette épreuve.»

Par ailleurs, Claudette a de beaux projets en ce moment. «Les dernières semaines ont été chargées pour moi, car je continue de prendre la relève de maman à la Fondation Maman Dion. Cette année, grâce à la générosité de précieux donateurs, nous pouvons offrir encore plus de matériel scolaire, ce qui me remplit de joie. Nous avons pu soutenir plus de 900 enfants cette année. J’ai fait la promesse à ma mère que j’allais poursuivre le travail et je tiendrai cette promesse. Ma passion première dans la vie, ce sont les enfants, et ensuite vient le chant. Et je compte bien chanter davantage dans un futur proche. En ce moment, je termine ma tournée avec Richard Abel et en novembre, je vais reprendre Noël une tradition en chanson pour le temps des fêtes. Puis, je monterai sur scène avec Natalie Choquette et Rita Tabbakh pour interpréter Piaf au printemps», a dit celle-ci.

