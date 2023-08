Cet homme possède plus de 12 000 poupées Barbie

Partager







Oubliez les timbres ou les voitures, ce sont les poupées Barbie que Jian Yang a choisi de collectionner. Le Singapourien en possède plus de 12 000 de toutes sortes.

Peu importe où il va, que ce soit en voyage à l’étranger ou à un café du coin, l’homme de 44 ans apporte toujours avec lui une poupée Barbie pour la prendre en photo (et alimenter son compte Instagram auquel 37 600 personnes sont abonnées).

«J’aime apporter mes poupées lorsque je vais à des évènements ou que je fais des choses banales. Je les sors en public. Je vais choisir la poupée en fonction de l’endroit où je vais, explique Yang en entrevue au Insider. Si je vais dans un restaurant japonais, par exemple, je vais trouver une Barbie japonaise et je vais l'apporter avec moi.»

De son propre aveu, il y a longtemps que celui qui travaille dans le monde de la publicité a arrêté de compter ses Barbie. En 2019, un de ses amis, qui dirige une société événementielle, voulait toutefois organiser un événement de record Guinness en 2019. Il a donc dû compter toutes les poupées.

Jian Yang a même conçu une version Barbie de lui-même, en modifiant une poupée Ken de style Malibu à la main. Mini Jian a même son propre compte Instagram.

Pas une dépendance

L’amour qu’a Jian Yang pour l’iconique poupée Mattel remonte aux années 80, lorsqu’il jouait avec les Barbie de sa sœur. Il les faisait combattre avec ses Transformers.

Et pour ceux qui se demandent: il ne garde pas ses 12 000 poupées chez lui. Quelques centaines y sont exposées, alors que le reste de sa collection est réparti chez ses parents, dans un entrepôt et au bureau.

Le Singapourien assure par ailleurs ne pas avoir dépendant aux poupées Barbie. Il assure que s'il décidait demain matin de mettre un terme à sa collection, il serait capable d’arrêter d’acheter des Barbie.

Et aussi surprenant que cela puisse paraître: Jian Yang n'est pas le plus grand collectionneur de l’iconique poupée de l’entreprise Mattel dans le monde.

Il ne collectionne d'ailleurs pas seulement les poupées. Il a aussi des Lego, 500 Transformers, ainsi que des figurines My Little Pony, Polly Pocket et Rainbow High. «En fait, je collectionne des jouets. C’est juste qu’il y a beaucoup de Barbie», mentionne-t-il.

− Avec les informations du Insider

