Cette populaire terrasse n’a pas ouvert cet été à Montréal, et les gens se posent des questions

Vous l’aurez peut-être remarqué, les très courues Terrasses Bonsecours se sont faites très discrètes, pour ne pas dire complètement absentes, cet été.

Alors que leur site Internet indique qu’elles sont toujours «ouvert[es] de midi à 3 h, 7 jours sur 7, [et qu’il] n'y a aucune excuse pour ne pas se joindre à [eux] et s'évader au son de la meilleure musique de Montréal», celles-ci demeurent toutefois fermées, et ce depuis le début de la saison estivale.

Les Montréalais veulent savoir: les Terrasses Bonsecours disparaîtront-elles pour toujours? Pourquoi ont-elles décidé de mettre la clé dans la porte? Et surtout, est-ce une décision définitive?

Plusieurs théories fusent sur les réseaux sociaux.

Certains avancent que les propriétaires n’ont pas renouvelé le bail parce qu’ils travaillent sur l’ouverture d’un nouveau restaurant, alors que d’autres croient que c’est du côté de la ville qu’on refusait le renouvellement. Une troisième théorie penche plutôt du côté de la construction de tours à condos...

Si vous avez envie d'une terrasse dans le Vieux-Port, vous pouvez toujours miser sur le Boa Vida Yatch Club, un endroit courru des influenceurs qui a ouvert cet été.

On reste à l’affût!

364, Rue de la Commune E

