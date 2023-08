Incroyable: ces stars étaient considérées grosses dans les années 2000

Partager







Si vous êtes nés dans les années 90 et grandis dans les années 2000, vous vous souvenez surement de l'obsession des médias − et de bien du monde − pour l'ultra-minceur et le poids des célébrités.

«Regarder des photos de célébrités qu’on nous présentait comme étant grosses dans les années 1990 et le début des années 2000 est une obsession pour moi», affirme la tiktokeuse Sam Doll dans une vidéo récemment diffusée.

Sa vidéo commence avec une photo de Jessica Simpson prise lors d’un concert en 2009. La star portait des jeans taille haute et un haut moulant.

Sam Doll explique que des photos de la pop star avaient fait le tour des médias qui lui reprochaient d’avoir des bourrelets. Elle fait notamment référence à un article du magazine TMZ intitulé Jessica Simpson: This is How She Rolls (C’est comme ça qu’elle roule).

La tiktokeuse montre ensuite une photo de Britney Spears, prise lors d’une prestation MTV Video Music Award (VMA), en 2007. La chanteuse est vêtue d’une brassière, d’une culotte et de collants.

«Après sa performance, elle s’était fait ramasser, même si elle était musclée, juste parce qu’elle n’était pas aussi mince qu’elle ne l’avait déjà été», se souvient Sam Doll.

L’actrice Hilary Duff a aussi été souvent critiqué par les médias, qui la considéraient grosse, souligne la tiktokeuse. Elle ajoute que les actrices Reese Witherspoon (Cruel Intentions) et Brittany Murphy (Clueless) avaient subi le même traitement.

Dans le film Love Actually, le personnage de Nathalie, interprété par Martine McCutcheon, se fait souvent qu’elle est «grosse» et «joufflue», ce qui dépasse Sam Doll.

«Pouvez-vous imaginez à quel point le climat doit être tordu pour choisir cette actrice en se disant qu’il faut trouver une fille grosse qui se fera traiter de grosse tout le long du film et qui sera perçue comme grosse par le public», se surprend Sam Doll dans sa vidéo qui cumule plus de 3 millions de visionnements.