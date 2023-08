La célèbre Cantine chez Ben on S'bour la bédaine lance un appel à l’aide

Partager







Le mythique casse-croûte de Granby cherche un réparateur de néons.



Située aux abords enchanteurs de la route 112 au coeur de la Haute-Yamaska, la Cantine chez Ben on S'bour la bédaine se passe de présentation.

Son immense enseigne montrant un restaurateur dodu en train d’engloutir un chien-chaud et s’illuminant le soir venu a fait sa renommée.

Or, l’enseigne lumineuse en présentement en piteux état et cela pose problème.



«Notre cher Ben commence à être fatigué et aurait besoin d'un peu d'amour. Le problème, c'est qu'il ne semble plus y avoir personne au Québec qui répare les enseignes néon», écrivent les responsables du restaurant sur Facebook.



On lance donc un appel à l’aide pour trouver une personne qui serait en mesure de restaurer les emblématiques néons de Ben.

Après plusieurs semaines de recherche infructueuse, nous avons besoin de vous! Notre cher Ben commence à être fatigué et... Publié par Cantine chez Ben on S'bour la bédaine sur Jeudi 17 août 2023

Si vous avez à coeur le patrimoine publicitaire du Québec (ou même le patrimoine tout court), faites aller vos contacts!

