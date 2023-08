Le fils de Michael Jordan va se marier avec l’ex-femme d’un célèbre coéquipier de son père

Partager







Dans la catégorie «Partys de famille explosifs», on a de nouveaux participants!

Marcus Jordan et Larsa Pippen ont en effet annoncé, ce jeudi, qu’ils ont l’intention de se marier, rapporte le New York Post.

• À lire aussi: 14 t-shirts que vos pères ont déjà eus et qui traînent peut-être encore dans le fond de leurs garde-robes



Mais qui sont-ils?

Marcus Jordan, 32 ans, est le deuxième fils de Michael Jordan, le meilleur joueur de ballon-panier de tous les temps, qui a remporté 6 championnats de la NBA avec les Bulls de Chicago au cours des années 1990.



Larsa Pippen, 49 ans, est une personnalité de la télé-réalité The Real Housewives of Miami et aussi l’ancienne épouse de Scottie Pippen, un des meilleurs joueurs de ballon-panier de tous les temps, qui a remporté 6 championnats de la NBA avec les Bulls de Chicago au cours des années 1990.

C’est en 2021 que le divorce entre l’ancienne légende du basketball et elle fut prononcé.

sue/Photo by Sue Ogrocki REUTERS

Déjà, c’est un peu inhabituel que le fils d’un athlète commence à fréquenter l’ex-conjointe d’un coéquipier de son papa, ne serait-ce qu’en raison de la différence d’âge.



Mais dans ce cas-ci, le problème est que la relation entre Michael Jordan et Scottie Pippen est, au mieux, tendue.

• À lire aussi: Christina Aguilera évoque sa vie sexuelle à sa première participation à un balado



Tous ceux qui ont vu la série documentaire The Last Dance ont bien compris que ce n’est pas l’amour fou entre les deux gloires des Bulls.



À l’issue de la sortie de la série sur Netflix, Pippen s’était montré très amer envers son ex-coéquipier.



«Ils ont glorifié Michael Jordan tout en ne faisant pas assez d'éloges à moi et à mes fiers coéquipiers», a écrit Pippen dans ses mémoires Unguarded publiées en novembre 2021.



Pippen était notamment contrarié que ses contributions au succès des Bulls aient été minimisées dans le documentaire.

• À lire aussi: Ben Affleck et Matt Damon avaient un compte commun au début de leur carrière

En ce qui concerne Marcus et Larsa, US Weekly rapportait déjà en septembre 2022 qu’une idylle avait lieu entre les deux tourtereaux, mais peu d’observateurs y voyaient quelque chose de sérieux.

Le dévoilement de leurs intentions de se marier vient toutefois changer la donne.

Michael Jordan aurait déclaré à un paparazzi qu’il n’approuvait pas cette relation, mais aurait immédiatement texté son fils pour lui raconter l’incident en précisant que c’était une blague.



Bref, on ne sait pas si Michael Jordan l’a «pris personnel»...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s