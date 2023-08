Gros comme une chaussure Crocs: voici comment se déroule la guerre aux rats à New York

Partager







Armés de pelles, de bâtons et de gaz carbonique, des citoyens et des responsables sanitaires de New York ont transformé le quartier Harlem en véritable terrain de chasse le temps d’une journée. L’objectif? Infliger des pertes considérables à l’ennemi numéro un de la ville: le rat brun.

La guerre aux rats est officiellement commencée à New York. Après avoir créé un poste payé plus de 200 000$ par année dans le seul but de les chasser de son territoire cet hiver, la Ville a fait appel aux New-Yorkais pour éliminer ces rongeurs dans le quartier Harlem, un des plus infestés.

«Nous avons vu des rats de la taille d'une chaussure Crocs courir dans la rue. Comme une chaussure Crocs. Une pointure 8 moyenne courant dans la rue», a déclaré Ruth McDaniels, une habitante de Harlem présente lors de l’opération, samedi dernier.

Plusieurs dizaines d’autres chasseurs ont participé aux efforts en soulevant des poubelles, en tapant sur des boîtes ou en scrutant le sol, une pelle à la main, prêt à assommer l’ennemi.

Les autorités sanitaires jugent que la situation est urgente à New York, où la population de rats se multiplie depuis qu’elle a intégré le territoire il y a plus de 200 ans. Il y en aurait aujourd’hui plus deux millions, un ratio d’un rat pour quatre citoyens, selon les estimations de la Ville.

Et la pandémie a contribué au problème: rassurés par le calme qui régnait sur l’île pendant le confinement, de nombreux rats ont quitté les égouts. Ils s’imposent maintenant sur les trottoirs, dans les rues, dans les parcs et dans le métro, semant la panique sur leur passage.

Des histoires d’horreurs

«Pour la plupart des New-Yorkais, les rencontres avec les rats sont continuelles, mais brèves», indiquait Dodai Stewart, une journaliste du New York Times, dans un article publié en avril 2023.

Elle évoque le bruit des rats qui s'agitent sur les rails du métro, une peur soudaine en apercevant une colonie de rongeur dans un conteneur à déchets ou encore sursaut d'effroi nocturne dû au passage de rongeurs sur le trottoir.

D’autres histoires sont carrément effrayantes.

Rachel Bryant, une femme de 26 ans qui habite dans le Quartier chinois de New York, a partagé une vidéo TikTok après avoir trouvé des excréments dans son lit et dans son bain. On peut y voir des rats dans les escaliers de secours et à de nombreux endroits dans l’édifice à logement.

Les rats auraient aussi élu domicile dans les murs de l’immeuble, accélérant les problèmes existants de structure de la bâtisse. Si bien que la façade de son immeuble s’est éventuellement effondrée.

En 2020, un marcheur tombé dans un nid-de-poule géant infesté de rats a raconté au Times avoir été paralysé de peur après sa chute. Il a fallu de longues secondes pour que ceux qui le devançaient s’aperçoivent de ce qui venait de se passer, puisque l’homme n’a pas crié de peur que les rats entrent dans sa bouche. Il s’est en tiré indemne, mais indique que l’événement a «laissé des séquelles permanentes» en lui.

− Avec les informations du New York Times et de CBS