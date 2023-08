Les malheurs de Tori Spelling continuent alors qu'elle est hospitalisée

Partager







Tori Spelling a été hospitalisée en raison d'un problème de santé.

L'actrice et mère de cinq enfants a partagé une brève sur son compte Instagram dimanche, révélant qu'elle était actuellement à l'hôpital. Spelling ait été admise le 17 août dernier.

«C'est le 4e jour ici et mes enfants me manquent énormément. Je suis extrêmement reconnaissante et très fière de mes enfants qui font preuve d'une incroyable force, de courage, de résilience et de gentillesse, peu importe ce qui nous arrive», a écrit l'ancienne star de Beverly Hills, 90210 en guise de légende.

Tori Spelling / Instagram

La raison précise de son hospitalisation n'ait pas été divulguée.

Rappelons quand même que ses enfants (Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau) et elles ont été hospitalisés au début de l'été en raison d'une grave infestation de moisissures dans leur domicile. Cette moisissure les avait contraints à quitter leur maison temporairement et à se loger dans un motel abordable à Los Angeles, avant de finalement s'installer dans un véhicule récréatif sur un terrain de camping en bordure de l'océan Pacifique.

Ce «déménagement» a engendré un vif intérêt médiatique à l'échelle mondiale.

