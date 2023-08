Sam Asghari est accusé d'harcèlement sexuel et d'avoir trompé Britney Spears à répétition

Partager







Peu de temps après qu'il ait demandé le divorce à Britney Spears, de perturbantes allégations planent au-dessus de Sam Asghari.

En effet, une femme nommée Ashley Franke a publié une série de stories sur son compte Instagram dans lesquelles elle raconte sa propre expérience avec l’ex de l’icône de la pop, l'accusant d'infidélité persistante et de comportements inappropriés lorsqu'il était son entraîneur personnel dans une salle de sport très prisée à Beverly Hills.

Franke affirme que Sam Asghari trompait constamment Britney, même après leur mariage. «Il l'a trompée tout le temps qu'il est sorti avec elle, et même quand ils se sont mariés», a-t-elle écrit.

Elle prévoit même envoyer des captures d'écran compromettantes à l'avocate de Britney, Laura Wasser, pour soutenir cette affirmation.

Rappelons que vendredi dernier, Sam Asghari a accusé Britney Spears de l'avoir trompé avec un membre du personnel de leur résidence en plus d’avancer qu’il aurait vu des vidéos qui confirment ces allégations. Or, le tout a été nié par des sources proches de l'ancien couple.

Voilà maintenant que le vent semble tourner alors que des accusations surgissent désormais contre le jeune acteur de 29 ans. Ashley Franke révèle également que Sam lui aurait fait des avances inappropriées, envoyant des «photos non sollicitées» et lui demandant des relations intimes dans les douches de la salle de sport.

Toujours selon ses dires, Asghari avait l'intention de devenir célèbre en fréquentant la popstar millionnaire et en utilisant sa notoriété à son avantage.

Elle décrit également un environnement de «harcèlement sexuel constant» de la part de Sam et d'autres entraîneurs à ladite salle de sport qu’elle a finalement quitté en raison de l'environnement toxique.

Jusqu'à présent, ni Spears ni Asghari n'ont émis de réponses à ces allégations.

Rappelons que Britney Spears, qui penche sur un nouvel album en plus d’un nouveau contrat de disque avec Sony, a brisé le silence quant à cette rupture en affirmant «honnêtement» qu'elle «ne pouvait plus supporter la douleur», et qu’elle avait «joué les fortes depuis bien trop longtemps».

