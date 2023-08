[VIDÉO] Visitez l’appartement rénové dans Rosemont de l'autrice Sophie Bienvenu

Partager







L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter l’appartement TRÈS pinteresque de l'autrice Sophie Bienvenu.

Cela faisait un bon moment déjà que l'équipe zieutait la maison de l'autrice qui a passé les dernières années dans les travaux.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir l’appartement de Sophie Bienvenu.

La lumière, l'optimisation de l’espace et la démolition de quelques murs ont guidé la rénovation du rez-de-chaussée de ce triplex construit en 1960. Sophie a d'ailleurs utilisé sa passion pour le design d'intérieur et l'architecture pour faire elle-même les plans de la cuisine.

L'espace trahit aujourd'hui très bien son âge et célèbre les petits détails. Coup de coeur pour les murs arrondis, le comptoir de la cuisine signé Béton Johnstone, la verrière créée par Costal à l'avant de la maison et les sublimes luminaires par les fabriquants locaux Luminaire Authentik et Jacques et Anna.

Sans plus tarder, on vous laisse le plaisir de découvrir cette sublime maison. Bonne visite!

Découvrez les livres de Sophie Bienvenu, ici.

Inspirés? Magasinez son décor:

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ces vidéos risquent de vous plaire:

s

s