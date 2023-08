«Des fois, tu perds espoir»: Maripier Morin en larmes lors de son retour à la radio

Partager







«Il y a trois ans, un événement est arrivé qui a fait que je ne savais pas si j’allais encore travailler et faire ce métier qui me rend si heureuse»: Maripier Morin effectuait son retour à la radio, lundi matin, à l'émission On part ça d’même, qu'elle anime sur les ondes de WKND 99.5 FM aux côtés de Patrick Langlois et Vincent Dessureault.

Lors de sa première émission, l'animatrice est évidemment revenue sur ses dernières années troubles et sur le deuil de son métier qu'elle s'apprêtait à faire.

«J’obsédais sur ce que j’allais faire du reste de ma vie, [je me demandais] qu'est-ce que je vais me faire qui va me rendre heureuse, parce que j'aime tellement ce métier-là», a-t-elle confié la gorge nouée par l’émotion.

Maripier Morin a ensuite expliqué que lorsqu'elle a reçu l'offre de WKND 99.5 FM, elle n'y croyait pas.

«J'étais convaincue que ça ne marcherait pas, a-t-elle admis. Des fois, tu perds espoir.»

L'animatrice avait ensuite ce message pour les auditeurs.

«Je suis sûr qu'il y a des gens dans leur voiture qui vont peut-être s'identifier à cette affaire-là. Ils se disent “eille, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des mauvais choix” et ils se demandent comment ils vont faire pour continuer d'avancer», a-t-elle dit.

«Moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce matin, c'est que non seulement ça se peut, mais ça se fait. Il faut avoir confiance en la vie», a-t-elle conclu.

Rappelons qu’à l’été 2020, Maripier Morin a été dénoncée par Safia Nolin qui l'accusait de harcèlement sexuel, d’agression physique et de racisme lors d’une soirée dans un bar.

Après s'être retirée de la vie publique, Maripier Morin a entrepris une thérapie pour mettre fin à sa dépendance à l’alcool et à la cocaïne.