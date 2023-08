Gildor Roy a maintenant une très grosse barbe

Partager







Gildor Roy en a surpris plus d'un en dévoilant son look estival.

Tout comme Guy Jodoin avant lui cette semaine, c'est lors d'une soirée dans le cadre du festival ComediHa! que le comédien a fait une première sortie avec son nouveau look.



Présent pour roaster celui avec qui il a joué pendant plusieurs années dans District 31, Michel Charette, dans le cadre des Grands Bien-cuits ComediHa!, Gildor s'est présenté sur scène avec une impressionnante barbe bien fournie.

Cette forte pilosité nous porte à croire que l'ancien animateur de La tour profite possiblement d'un été sans tournage. Se consacrait-il à son retour à la chanson? À suivre!

Si les gens présents dans la salle samedi soir, le 19 août, ont pu voir sa nouvelle allure en personne en primeur, les internautes ont pu la découvrir dans les dernières heures, alors qu'un extrait de son monologue a été publié sur la page du festival

Voyez-le juste ici:



En plus que Gildor Roy, d'autres proches de Michel Charette comme Jessica Barker et Vincent-Guillaume Otis ont également participé à l'événement, envoyant des flèches à leur bon ami.



Pour ceux qui n'étaient pas présents, sachez que Les Grands Bien-cuits ComediHa! seront diffusés sur les ondes de TVA éventuellement. Guy Jodoin, Guylaine Tremblay et Jean-Michel Anctil ont également eu leur soirée.



