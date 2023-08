Maripier Morin en larmes lors de son premier matin à la radio

Partager







C'est fait: Maripier Morin a officiellement commencé son nouveau mandat à la radio, et ça a remué de grandes émotions chez elle.

Trois mois après avoir annoncé qu'elle allait faire son retour à l'animation du côté de la radio, c'est finalement ce lundi, 21 août, que le coup d'envoi de cette nouvelle aventure a été donné : la maman de Margot coanime désormais l'émission matinale à WKND, entourée de Patrick Langlois et Vincent Dessureault.

Même si on l'a vue en entrevue dans différents médias depuis quelque temps, ce retour à l'animation se veut un véritable retour à la vie publique pour celle qui a vu tous ses contrats débranchés en juillet 2020 à la suite de dénonciations à son égard.



Sans surprise, ce retour a brassé beaucoup d'émotions chez Maripier, qui n'a pu retenir ses larmes durant l'émission, ce qui a donné place à un moment où elle s'est montrée très vulnérable, évoquant avoir craint de ne jamais pratiquer à nouveau son métier qu'elle aime tant.

Voyez l'extrait juste ici:

Rappelons qu'en entrevue dans nos pages récemment, Maripier expliquait prendre très au sérieux ce nouveau défi qu'est l'animation de façon quotidienne à la radio, mais surtout, elle avait hâte d'avoir ce rapport de proximité avec le public que la radio permet.

«Quand tu te réveilles le matin, tu as envie d’être informé, de savoir la météo et les nouvelles de la journée. Mais tu veux aussi entendre des gens vrais, vulnérables et sincères. Je n’ai pas envie de mettre de gants blancs, de faire semblant que tout va bien, tout le temps. J’ai envie d’avoir ce rapport de proximité avec les auditeurs. Si quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie, je veux avoir le droit d’en parler et l’espace pour le faire. Parfois, c’est dans le dialogue qu’on réussit à se sentir mieux. Si quelque chose nous bouleverse et qu’on entend quelqu’un d’autre en jaser, ça ajoute un baume et ça aide à trouver une solution», nous avait mentionné celle qui récemment a lancé une gamme de boissons sans alcool.

Dans les commentaires sous la publication, les internautes ont été nombreux se dire touchés par son témoignage, et surtout heureux de l'entendre à nouveau et ce, de manière quotidienne.



