Quel est le salaire des travailleuses et travailleurs sociaux au Québec en 2023?

Les travailleuses sociales et travailleurs sociaux sont très en demande partout au Québec. Ce métier demande au minimum des études de premier cycle universitaire, mais une fois que c'est fait, les diplômés et diplômées en travail social peuvent s’attendre à trouver du travail assez rapidement. Cet emploi peut se pratiquer dans une grande variété de milieux et avec des clientèles différentes, et c'est habituellement un domaine peu routinier.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier de travailleur social ou travailleuse sociale (TS) au Québec en 2023.

Que font les TS?

Les travailleuses et travailleurs sociaux viennent en aide à des personnes et des communautés qui vivent des difficultés personnelles ou sociales. Ces difficultés peuvent être de l’ordre de la vie quotidienne ou des situations de crise, peut-on lire sur le site de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) .

Le travail social se veut concret et en collaboration avec la personne aidée, avec qui le travailleur ou la travailleuse sociale établit des pistes de solutions. En plus du plan d’intervention, le professionnel peut recommander des ressources appropriées pour la personne et l’accompagner dans ses démarches.

Ces derniers peuvent travailler avec des particuliers, mais aussi dans les organismes communautaires, les écoles, les centres jeunesse, les centres d’hébergement, les établissements de santé ou les prisons.

Le salaire

La rémunération des travailleuses et travailleurs sociaux dépend de leur type d’emploi, de leur niveau d’étude et de la clientèle à qui s’adressent leurs services.

Bien que l’on connaisse mieux les travailleurs sociaux qui travaillent dans le secteur public (système de la santé, de l’éducation, etc.) ou communautaire, il est possible de faire du travail social dans un cabinet privé, comme travailleur autonome ou en agence de placement.

Le salaire n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

Dans le secteur public, le salaire dépend de la convention collective qui régit le poste de la travailleuse ou du travailleur social.

Dans les secteur de la santé et de l’éducation, qui emploient un grand nombre de travailleurs sociaux, il existe 18 échelons salariaux.

Par exemple, dans le système de la santé, quelqu’un qui a suivi la formation minimum demandée commencera au premier échelon (salaire de départ de 27,08$ de l'heure ou à peu près 49 286$ annuellement) et grimpera l’échelle avec le temps. L'augmentation se fait généralement au rythme de deux échelons par année travaillée à temps plein. Selon cette logique, on peut atteindre le dernier échelon en à peu près 9 ans de travail continu.

Le dernier échelon (47,98$ de l'heure), celui qu’on considère comme un «salaire de carrière», équivaut à environ 87 324$ par année pour 35 heures travaillées par semaine.

Les personnes qui disposent d’un diplôme de deuxième ou de troisième cycle en travail social commencent à un échelon plus élevé.

Il existe également des primes au salaire, notamment pour les personnes travaillant avec des clientèles qui ont besoin de plus de ressources. Par exemple, les TS œuvrant en centre jeunesse peuvent recevoir 4 à 5% de leur salaire en prime. Pour les milieux dits de «soins critiques», c’est 12 à 14% du salaire. Ces primes ne sont cependant pas admissibles dans le calcul du revenu pour la retraite.

Voici les données plus détaillées concernant le système de santé et le système d'éducation, deux employeurs majeurs pour les travailleuses et travailleurs sociaux.

Échelle salariale en vigueur dans le système de santé (taux horaire suivi du salaire annualisé pour une personne qui travaille à temps plein):

Échelon 1: 27,08$ de l'heure (49 286$)

Échelon 2: 28,03$ de l'heure (51 015$)

Échelon 3: 29,06$ de l'heure (52 889$)

Échelon 4: 30,11$ de l'heure (54 800$)

Échelon 5: 31,21$ de l'heure (56 802$)

Échelon 6: 32,36$ de l'heure (58 895$)

Échelon 7: 33,52$ de l'heure (61 006$)

Échelon 8: 34,73$ de l'heure (63 209$)

Échelon 9: 36,01$ de l'heure (65 538$)

Échelon 10: 36,94$ de l'heure (67 231$)

Échelon 11: 38,28$ de l'heure (69 670$)

Échelon 12: 39,69$ de l'heure (72 239$)

Échelon 13: 41,13$ de l'heure (74 857$)

Échelon 14: 42,41$ de l'heure (77 186$)

Échelon 15: 43,74$ de l'heure (79 607$)

Échelon 16: 45,11$ de l'heure (82 100$)

Échelon 17: 46,53$ de l'heure (84 685$)

Échelon 18: 47,98$ de l'heure (87 324$)

Échelle salariale en vigueur dans le système d'éducation (taux horaire suivi du salaire annualisé pour une personne qui travaille à temps plein):

Échelon 1: 27,17$ de l'heure (49 456$)

Échelon 2: 28,53$ de l'heure (51 919$)

Échelon 3: 29,16$ de l'heure (53 072$)

Échelon 4: 30,21$ de l'heure (54 990$)

Échelon 5: 31,32$ de l'heure (56 999$)

Échelon 6: 32,47$ de l'heure (59 099$)

Échelon 7: 33,64$ de l'heure (61 218$)

Échelon 8: 34,85$ de l'heure (63 427$)

Échelon 9: 36,13$ de l'heure (65 765$)

Échelon 10: 37,07$ de l'heure (67 464$)

Échelon 11: 38,41$ de l'heure (69 911$)

Échelon 12: 39,83$ de l'heure (72 486$)

Échelon 13: 41,27$ de l'heure (75 116$)

Échelon 14: 42,56$ de l'heure (77 453$)

Échelon 15: 43,89$ de l'heure (79 882$)

Échelon 16: 45,27$ de l'heure (82 384$)

Échelon 17: 46,69$ de l'heure (84 978$)

Échelon 18: 47,95$ de l'heure (87 262$)

Le salaire au privé ou à son compte

En pratique privée, dans un cabinet de professionnels ou à son compte, les honoraires sont à la discrétion du travailleur social ou de la travailleuse sociale.

Le code de déontologie de l’OTSCFQ stipule cependant que les honoraires doivent rester justes et raisonnables selon le service rendu, le temps consacré aux tâches ainsi que le niveau d’études et l’expérience du professionnel.

Le code de déontologie ne fournit pas de grille tarifaire précise. Cependant, les honoraires en cabinet privé pour le travail social s’approchent de ceux demandés par les psychologues, soit entre 100 et 120$ de l’heure. Ce tarif sert à payer le ou la TS, mais aussi à couvrir les dépenses liées à la pratique, comme les frais de location d’un local, par exemple.

Le salaire en agence

Il est possible de travailler comme TS pour une agence de placement, notamment pour le service à domicile. Le salaire dépend de chaque agence, mais se situe généralement entre 50 et 60$ de l'heure pour le salaire d’entrée, sans compter de potentielles primes d’éloignement ou en lien avec la clientèle desservie, selon les offres d’emploi en agence recueillies par 24 heures.

Les études requises

Il faut minimalement avoir obtenu un baccalauréat en travail social pour exercer la profession. Il est aussi possible d’effectuer des études de deuxième ou de troisième cycle dans certaines universités.

Les personnes détenant une technique en travail social sont désignées comme intervenants et intervenantes en travail social, ce qui implique des tâches et une rémunération différentes.

Voici une estimation du coût d’études pour un baccalauréat dans les universités offrant un programme en travail social donnant droit au permis:

Université du Québec à Rimouski (UQAR): environ 10 5364$ pour un bac de trois ans

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT): environ 10 739$ pour un bac de trois ans

Université du Québec à Montréal (UQAM): environ 10 915$ pour un bac de trois ans

Université de Sherbrooke: environ 10 980$ pour un bac de trois ans

Université du Québec en Outaouais (UQO): environ 11 204$ pour un bac de trois ans

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC): environ 11 436$ pour un bac de trois ans

Université Laval: environ 11 822$ pour un bac de trois ans

Université de Montréal: environ 12 097$ pour un bac de trois ans

Université McGill: entre 8479 et 14 215$ pour un bac de trois ans (dépendant des programmes)

Faut-il être membre d’un ordre ?

Au Québec, seuls les détenteurs d’un permis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) peuvent se dire travailleur ou travailleuse sociale.

La première inscription à l’ordre se fait avec un paiement de 189,71$ pour la période 2023-2024. Pour les candidats aux études, les frais d’ouverture de dossier sont réduits à 114,18$.

Ensuite, le permis et l’inscription à l’ordre doivent être renouvelés chaque année, monnayant une cotisation différente selon le statut d’emploi.