Quel est le salaire d’un pharmacien ou d’une pharmacienne au Québec en 2023?

Partager







Ce n’est un secret pour personne: plusieurs professions du domaine de la santé sont très bien payées. Qu'en est-il des pharmaciens et pharmaciennes? On s’est penché sur la question.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier de pharmacien ou de pharmacienne au Québec en 2023.

Que font les pharmaciens et pharmaciennes?

Leur rôle varie selon le milieu de travail, mais en règle générale, les pharmaciens et pharmaciennes sont les experts des médicaments.

Ils et elles jouent donc un rôle essentiel dans le système de santé, en étant responsables du bon usage des produits pharmaceutiques auprès de la population, peut-on lire sur le site de leur ordre professionnel.

Les pharmaciens et pharmaciennes travaillent en étroite collaboration avec divers professionnels du système de santé, incluant les médecins, les infirmiers et infirmières et leurs équipes techniques. À cela s’ajoute la vérification que les médicaments prescrits et vendus à la population soient sécuritaires et idéals pour les traitements à recevoir.

Le salaire

Le salaire moyen des pharmaciens et pharmacienne varie selon le secteur d’emploi dans lequel ils pratiquent. Car non, ils ne travaillent pas qu’à la pharmacie du coin!

Évidemment, le salaire n'est pas la seule chose à prendre en considération lorsqu'on choisit un métier. Les avantages sociaux (vacances, assurances, régimes d’épargnes collectives, etc.) ou encore les horaires peuvent peser dans la balance et avoir un gros impact sur notre qualité de vie. Voici tout de même un aperçu des salaires auquel un pharmacien peut s’attendre sur le marché du travail.

Le salaire au privé - Pharmaciens propriétaires

Quand vous allez à la pharmacie, vous avez probablement déjà remarqué que le nom de la bannière (par exemple Pharmaprix) est aussi associé au nom d'une personne, soit le pharmacien ou la pharmacienne propriétaire. Le salaire pour les gens qui pratiquent de cette façon est très variable, puisque les pharmacies sont des entreprises privées, et que le salaire du propriétaire dépend des revenus de l'endroit, des décisions de gestion et des spécificités d'affaires.

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a d'ailleurs affirmé à 24 heures ne pas détenir de données substantielles à cet égard, et souligne que le salaire que chacun et chacune se verse est variable d’un proprio à l’autre.

Le salaire au privé - Pharmaciens salariés

Dans les pharmacies, on retrouve généralement d'autres pharmaciens et pharmaciennes que la personne propriétaire. Il s'agit de pharmaciens salariés - et dans leur cas, on a une meilleure idée du salaire qu'ils peuvent faire, même si ça relève de décisions de gestion.

L’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ) rend disponible sur son site web son Enquête 2022 sur la rémunération, les environnements de travail et la santé globale des pharmaciens salariés du Québec, à laquelle ont répondu 662 professionnels et étudiants et étudiantes en pharmacie.

Selon les informations contenues dans ce rapport, le plus bas taux horaire brut rapporté est de 50$ (104 000$ de salaire annuel pour des semaines de 40 heures), alors que le plus élevé est de 95$ de l'heure (soit 197 600$ de salaire annuel).

La moyenne se situe à 62,42$ de l’heure (129 833$ de salaire annuel).

Du côté de pharmaciens remplaçants, les 53 répondants qui ont rempli le sondage ont affirmé gagner un taux horaire brut entre 64$ et 150$, pour une moyenne de 19 heures par semaines travaillées comme remplaçant.

Nous n'avons pas réussi à joindre l'APPSQ pour obtenir une entrevue.

Le salaire au public

On pense souvent aux pharmacies quand il est question des pharmaciens et pharmaciennes. Mais il est aussi possible de pratiquer le métier en établissement de santé, comme dans un hôpital ou un CHSLD. Cette branche compte d’ailleurs pour 19% de tous les pharmaciens et pharmaciennes du Québec.

La convention collective nous permet de connaître plus précisément le salaire de ces professionnels. Depuis le 1er avril 2022, le salaire d’entrée d’un pharmacien ou d'une pharmacienne qui détient le diplôme de maîtrise en pharmacothérapie avancée (essentiel pour la plupart des postes au public) débute à l’échelon 3, soit un salaire de départ de 49,42$ de l’heure. Ces professionnels travaillent généralement 40 heures par semaine; le salaire annuel d'entrée est donc de près de 102 800$, nous a mentionné l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APESQ).

À l’échelon maximal, un pharmacien ou une pharmacienne en établissement de santé touche 58,86$ de l’heure, soit près de 122 450$ par année, selon des semaines de travail de 40 heures.

Voici le détail des échelons:

Échelon 1: 46,61$ de l'heure

Échelon 2: 47,99$ de l'heure

Échelon 3: 49,42$ de l'heure

Échelon 4: 50,89$ de l'heure

Échelon 5: 52,39$ de l'heure

Échelon 6: 53,94$ de l'heure

Échelon 7: 55,53$ de l'heure

Échelon 8: 57,18$ de l'heure

Échelon 9: 58,86$ de l'heure

Les études requises

Pour travailler en pharmacie

Pour exercer le métier, il faut passer par les bancs universitaires et obtenir, au bout de quatre ans d’études à temps plein, un diplôme de doctorat de 1er cycle en pharmacie.

Le programme est offert par deux institutions d’enseignement seulement, soit l’Université de Montréal (UdeM) et l’Université Laval (UL).

Pour travailler en établissement de santé

Les pharmaciens et pharmaciennes qui travaillent en établissement de santé doivent généralement pousser leurs études plus loin en faisant une maîtrise en pharmacothérapie avancée, qui prépare à l’exercice en établissement, notamment aux médicaments utilisés en contexte hospitalier et en soins aigus (soins intensifs, oncologie, salle d’urgence, cardiologie, etc.).

«La pratique est différente que celle chez un pharmacien dit communautaire, nous explique Dre Julie Racicot, présidente de l'APESQ. Le rôle demeure le même, mais au niveau hospitalier, on est impliqué à plusieurs niveaux dans les étapes de soin d’un patient.»

Dre Racicot explique la difficulté à combler les 20% de postes vacants dans ce domaine, en raison notamment de la concurrence salariale avec le secteur privé, mais également le fait qu’il davantage d’étude pour pratiquer le job, «pour ne pas nécessairement être payé plus cher que le pharmacien qui pratique en milieu communautaire».

Faut-il être membre d’un ordre?

Ce métier est une profession réglementée. Il faut donc détenir un permis d’exercice de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) pour le pratiquer.

Tout dépendant de la branche choisie, le pharmacien peut également, s’il le souhaite, devenir membre de:

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)

L'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ)

L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APESQ)

• À lire aussi: Quel est le salaire d'une infirmière ou un infirmer au Québec en 2023?