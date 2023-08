Capitaine Québec remporte la grande course de triporteurs du quartier Hochelaga

Partager







La célèbre course de triporteurs du quartier Hochelaga s’est tenue le 22 juillet et le 19 août dernier et c’est nul autre que Capitaine Québec qui a remporté les grands honneurs.

Au volant de son bolide de course (parce que son triporteur officiel est beaucoup moins rapide), la version québécoise de Capitaine America a réussi à défier le parcours à obstacles du parc Émile-Valois à toute allure.

Malgré la concurrence féroce de la vedette d’Hochelaga, Monique, Capitaine Québec s’est imposé dans cette deuxième édition de la grande course de triporteurs.

Récoltant plusieurs notes de 10 pour son style, le super-héros à la fleur de lys s’est rapidement installé comme l’un des favoris de la foule.

Malheureusement pour le vainqueur de l’édition du 22 juillet, il n’a pas pu s’imposer avec son Avalanche du Colorado mobile.

Bien que son style lui ait apporté beaucoup de points de la part des juges, il lui a manqué quelques secondes pour arriver à rattraper la performance sans faille de Capitaine Québec.

L’édition 2023 de la course de triporteurs d’Hochelaga a été chaudement disputée malgré la température grise et la petite pluie qui s’est abattue lors de la compétition.

Il va sans dire qu’on risque de revoir l’événement l’an prochain.

Toutes nos félicitations aux participants et tout spécialement au champion, Capitaine Québec.

