Des bactéries mangeuses de méthane pour ralentir le réchauffement de la planète

Pour éliminer les émissions de méthane, certains scientifiques étudient le potentiel de bactéries capables d'ingérer ce gaz à effet de serre. Une solution qui pourrait s'avérer efficace pour limiter le réchauffement climatique selon des chercheurs américains, qui viennent de publier une étude sur le sujet.

Avec le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) est l'un des gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement climatique, bien qu'il soit plus rapide à éliminer de l'atmosphère que le premier. Un rapport de l'ONU publié en 2021 estime que le fait de réduire dès maintenant les émissions de méthane permettrait d'éviter un réchauffement de la planète de près de 0,3°C à l'horizon 2045. Un scénario qui nécessite toutefois une diminution drastique de la consommation de viande, mais aussi de changer l'alimentation des vaches destinées à l'élevage, d'identifier et de réparer plus efficacement les fuites de méthane lors des extractions des énergies fossiles ou encore d'améliorer la captation du biogaz issu des déchets organiques.

Pour apporter leur pierre à l'édifice dans cette chasse au méthane, des chercheurs américains de l'université de Washington (Etats-Unis) proposent une solution innovante : une souche de bactéries. Répondant au petit nom de "méthanotrophes" (Methylotuvimicrobium buryatense 5GB1C), la souche en question évolue dans des sites où les émissions de méthane sont importantes, tels que les décharges, les rizières ou les puits de pétrole ou encore près des troupeaux de bétail. Selon l'étude, le besoin d'ingurgiter du méthane chez cette souche serait cinq fois supérieur à celui d'autres bactéries.

Une fois ingéré par ces bactéries, le méthane peut se transformer en dioxyde de carbone ou en biomasse qui pourrait être potentiellement utilisé pour d'autres activités comme l'alimentation pour l'aquaculture, suggèrent les chercheurs. "Cette bactérie est un candidat pour le développement d'une technologie d'élimination du méthane sur les sites d'émission. Si elle est correctement mise à l'échelle, cette technologie pourrait ralentir le réchauffement de la planète d'ici à 2050", notent les auteurs de l'étude, publiée dans la revue PNAS.