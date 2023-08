Épicerie: à quel point le IGA est-il plus cher que le Maxi? On a fait le calcul

Partager







BILLET - L'impression populaire est la suivante: les supermarchés IGA sont généralement bien entretenus, offrent une belle expérience client et ont une grande variété de produits... mais les aliments sont plus chers. À quel point c’est vrai? J'ai a fait la comparaison avec Maxi pour le savoir.

Comme lors de nos analyses des prix au Tigre Géant et au Walmart, j'ai utilisé une liste d’épicerie «type» et comparé le prix des items du IGA avec les prix au Maxi, puisque c’est une épicerie bon marché populaire.

Avant d’entrer dans les résultats, voici quelques paramètres que j'ai utilisés:

S’il y avait des spéciaux, j’en tenais compte, puisqu’on peut penser que quelqu’un qui cherche à faire une épicerie économique choisira la marque en spécial. Je n’ai toutefois pas tenu compte des coupons ou des rabais qui nécessitaient des démarches de la part du consommateur – seulement ce qui se faisait aisément en faisant l’épicerie.

J’ai sélectionné les produits vendus en grande quantité lorsque nécessaire pour bénéficier des rabais, en m’assurant quand même qu’aucune quantité n’était absurde ou trop difficile à utiliser.

Quand les formats n’étaient pas exactement les mêmes, j’ai fait un prorata en utilisant un format similaire pour que la comparaison tienne.

L’épicerie a été faite durant la semaine du 14 août 2023. Le IGA sélectionné est celui qui se trouve dans l’arrondissement Verdun, sur la rue Bannantyne, à Montréal. Pour la comparaison avec Maxi, j’ai utilisé la circulaire en ligne pour la même période.

Catégorie 1 – Fruits et légumes

Quelques observations: les produits du Québec sont très bien indiqués à l’aide d’une affiche bleue dans cette section.

Geneviève Abran

Certains items, comme les pommes, la laitue romaine et les fraises du Québec, avaient un faible inventaire, mais je soupçonne que c’était dû au fait que je suis passée un jeudi en fin d’après-midi.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 livre de tomates : 1,99$ (1,99$)

1 gros concombre anglais : 1,79$ (1,29$)

1 paquet de 3 têtes de laitue romaine : 3,99$ (3,99$)

5 livres de carottes : 3$ (3,99$)

1 livre de poivrons verts : 2,99$ (2,99$)

3 livres d’oignons : 3$ (2,99$)

1 litre de fraises : 3,98$ (3,99$)

1 chopine de bleuets : 4,99$ (3,99$)

3 livres de pommes : 8,99$ (5,99$)

1 livre de bananes : 0,89$ (0,69$)

3 livres d’oranges : 5,99$ (5,50$)

TOTAL : 41,60$ (37,40$)

Ça m’aurait donc coûté 4,20$ de plus pour les mêmes items chez IGA comparativement au Maxi. Je soupçonne que le temps des récoltes ait pu avoir une incidence sur les prix du IGA, qui sont, selon mes propres expériences, plus élevés durant le reste de l’année.

Catégorie 2 – La boulangerie

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 pain tranché aux grains : 4,99$ (4,79$)

2 pains tranchés blancs : 8,98$ (6,98$)

6 bagels : 4,99$ (2,99$)

6 muffins : 6,79$ (6$)

1 gâteau à la cannelle style «pause-café» : 5,49$ (4,50$)

TOTAL : 31,24$ (25,26$)

Dans la boulangerie, j’aurais déboursé 5,98$ de plus chez IGA qu’au Maxi.

Catégorie 3 – La viande

J’ai très facilement trouvé tous les items présents sur ma liste d’épicerie. Le prix par 100 grammes n’était pas indiqué, ce qui peut rendre difficile de comparer les différentes options, à moins de faire le calcul soi-même.

Pour certains items, comme pour les poitrines de poulet, j’ai constaté qu’il y avait plusieurs options : un petit paquet (généralement 2 poitrines), un paquet «format familial», avec prix au poids, et un autre paquet «prix club», avec prix fixe.

Geneviève Abran

Mon instinct a été de croire que le format le plus avantageux serait celui avec le prix fixe, en me disant que je pourrais prendre le paquet le plus lourd. En faisant le calcul à la maison, j’ai réalisé que j’avais tort – il faut donc être vigilant.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1kg de bœuf haché mi-maigre : 14,99$ (11,44$)

1kg de poitrines de poulet : 18,99$ (17,61$)

1kg de pilons de poulet : 6,59$ (11$)

1kg de côtelettes de porc : 14,99$ (13,20$)

1,2kg de saucisses italiennes : 12$ (10$)

1kg de poisson frais : 30,84$ (20,92$)

TOTAL : 98,40$ (84,17$)

Le prix de la viande est significativement plus cher chez IGA que chez Maxi, avec une différence de 14,23$.

Catégorie 4 – Produits laitiers et œufs

Lors de mon passage au IGA, il y avait plusieurs rabais sur les produits laitiers, notamment sur le beurre, les yogourts et la grosse brique de fromage.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 gros bloc de fromage : 4,44$ (5,99$)

2 litres de lait 2% : 4,99$ (4,99$)

1 gros pot de yogourt : 2,99$ (3,99$)

1kg de yogourt grec nature : 7,96$ (6$)

12 gros œufs : 4,19$ (3,99$)

1 livre de beurre : 5,44$ (6,49$)

TOTAL : 30,01$ (31,45$)

Le coût de cette catégorie est légèrement moins élevé au IGA qu’au Maxi, où les mêmes items seraient 1,44$ plus chers.

Catégorie 5 – Produits végé

Par expérience, j'ai remarqué que l’offre de fausses viandes et de fromages véganes semble plus grande que ce que j’ai l’habitude de voir au Maxi près de chez moi.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

454 grammes de tofu : 3,99$ (3,49$)

340 grammes de hachis végétarien : 6,49$ (5,49$)

454 grammes d’hummus : 6,99$ (6,99$)

3,78 litres de lait d’amandes réfrigéré : 9,98$ (8$)

946ml de lait d’avoine tablette : 3,69$ (3,49$)

TOTAL : 31,14$ (27,46$)

Le montant total des items de cette catégorie est un peu moins cher chez Maxi, où l’on pourrait économiser 3,68$ par rapport au IGA.

Catégorie 6 – Produits non périssables

Le prix par 100 grammes était indiqué dans la catégorie des denrées non périssables, ce qui était utile lorsqu’il y avait plusieurs options ou des rabais sur un item.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du IGA, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

750 grammes de pâtes : 3,69$ (2,99$)

650ml de sauce tomate Classico : 4,50$ (4,49$)

796ml de tomates en dés : 2,29$ (1,79$)

540ml de pois chiches en conserve : 1,79$ (1,49$)

1,6kg de riz blanc : 14,79$ (12,99$)

1kg de beurre d’arachides standard : 7,99$ (6,99$)

750 grammes de beurre d’arachides naturel : 7,99$ (6,99$)

725 grammes de céréales Cheerios : 5,47$ (7,49$)

1,13kg de mélange de noix salées «de luxe» : 24,99$ (26,49$)

5 barres granola tendres : 3,49$ (3,99$)

6 coupes de compote de pommes non sucrée : 1,77$ (2,79$)

900 grammes de café moulu : 10,99$ (9,99$)

439 grammes de biscuits Oreo : 5,79$ (4,79$)

960ml de jus Oasis : 1,83$ (1,99$)

TOTAL : 97,37$ (95,26$)

Le prix des produits non périssables est légèrement moins cher chez Maxi, où c’est possible de payer 2,11$ de moins qu’au IGA pour les mêmes aliments.

Grand total

IGA : 329,76$

Maxi : 301$

C’est donc 28,76$ plus cher de faire la même épicerie chez IGA que chez Maxi. Il s’agit d’un écart de 9,55%.

Dans la plupart des cas, les items qui se retrouvent sur les tablettes des deux supermarchés sont de la même marque et sont donc de qualité identique. À mon avis, il est donc difficile de justifier le prix plus élevé chez IGA autrement que par l’expérience de magasinage.

Comme il y a plus de 250 IGA au Québec, pour plusieurs personnes qui vivent en dehors des grands centres, c’est souvent l’une des seules options disponibles où aller faire son épicerie à une distance raisonnable de son domicile.

Geneviève Abran

IGA a aussi plus de plats préparés sur place. Lors de mon passage, il y avait une bonne sélection de sandwichs, de plats prêts-à-manger et mêmes de viandes marinées, alors que cette section de l’épicerie n’est pas aussi garnie lorsque je vais chez Maxi.

