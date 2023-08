Non, septembre n'est pas vraiment un bon mois pour changer d'emploi

Partager







Le début de l’automne serait marqué par une augmentation des embauches, nommée le September surge, selon plusieurs personnes qui animent des chaînes TikTok liées au monde de l’emploi. Ne comptez toutefois pas sur le phénomène pour vous trouver un emploi au Québec, nuance un professeur en gestion des ressources humaines.

Le September surge, c’est la hausse des embauches qui se produit au mois de septembre lorsque les recruteurs cherchent à compléter leurs équipes et à utiliser leur budget avant la fin de l’année, selon plusieurs vidéos TikTok publiées par des ex-recruteurs pour des compagnies.

Sur la plateforme de vidéos, le mot-clic #septembersurge cumule plus de 4 millions de visionnements.

Pas au Québec

Ce n’est toutefois pas un phénomène qui est observable au Québec, souligne Denis Morin, professeur titulaire en gestion des ressources humaines de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

«J’ai vérifié auprès de recruteurs, et de prétendre que c’est vraiment le pic à l’automne, si on est dans une approche rigoureuse en termes de gestion des ressources humaines, on devrait anticiper la quantité de main-d’œuvre dont on a besoin au travers de l’année», explique-t-il.

Selon Denis Morin, un employeur ne va pas se limiter à l’automne pour faire la majorité de ses embauches. Pour certains secteurs où les pénuries sont plus accentuées, le processus de recrutement est même à l’année longue, ajoute le chercheur.

Ce n’est donc pas, en ce moment, un contexte particulièrement exceptionnel pour se trouver un emploi au Québec. D’autant plus que le contexte économique, notamment l’augmentation des taux d’intérêt et l’inflation, peut faire en sorte que des employeurs ont davantage tendance à attendre pour faire certaines embauches qui auraient normalement lieu, indique Denis Morin.

«Certains employeurs vont attendre un peu avant d’embaucher, faire la planification des ressources humaines, bien mesurer la disponibilité de la main-d’œuvre dans l’organisation et à l’extérieur dans le marché du travail», précise-t-il.

L’expert en gestion des ressources humaines avance toutefois que la situation peut être différente aux États-Unis, d’où viennent plusieurs créateurs derrière les TikTok sur le september surge.