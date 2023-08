Ils veulent faire du camping avec leurs chats, mais la SÉPAQ leur interdit

Partager







Des voix s’élèvent pour que les chats soient autorisés sur les terrains de camping de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), au même titre que les chiens en laisse qui le sont depuis 2019.

«Si les chiens sont permis, je ne vois pas pourquoi on n’accepterait pas les chats. Ils ne jappent pas, ils ne font pas leurs besoins partout dans la nature, ils sont plus petits et ils ne dérangent pas», lance Chantale Bernatchez, une résidente de Boisbriand qui milite pour que les félins en laisse soient admis sur les terrains de la SÉPAQ.

Et elle n’est pas la seule propriétaire de chats domestiques à vouloir voyager avec ses compagnons. Une pétition, mise en ligne il a quelques jours, cumule déjà plus de 830 signatures.

Son opération a débuté l’été dernier après s’être fait expulser du parc national du Bic à une quinzaine de kilomètres de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, en raison de la présence de ses deux chats, Lily et Newton, sur le site qu’elle avait loué.

«On s’est fait expulser lors d’une veille d’orage violent. On leur a dit que ça n’avait pas de bon sens de partir dans ces conditions. Ils nous ont même dit d’aller porter nos animaux dans un chenil. Ils nous ont avertis qu’ils se donnaient le droit de rentrer dans notre roulotte sans avertissement pour vérifier si on avait bel et bien sorti nos chats du terrain de camping», déplore Mme Bernatchez.

«Ils étaient attachés en laisse et ils dormaient presque toute la journée dans les chaises, assure-t-elle. Ils n’allaient pas se promener partout sur le camping.»

Seuls les chiens et les chevaux sont autorisés

Ce n’est pourtant pas la première fois que Chantale Bernatchez part en camping avec ses chats, qui sont admis dans les parcs nationaux canadiens, en Ontario et aux États-Unis.

«Dans une SÉPAQ, un de mes chats a même découvert la présence d’un nid de guêpes parce qu’il a les oreilles sensibles. On a averti les agents qui sont venus s’en débarrasser. Ça pouvait être dangereux pour les enfants et les campeurs. Ils ont vu mon chat et sont venus le flatter sans rien dire», raconte-t-elle.

Le règlement sur les parcs nationaux du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) — des aires protégées, précise la conseillère en relation avec les médias de la SÉPAQ, Olivia Jacques — stipule que seuls les chiens et les chevaux sont autorisés dans les parcs.

La SÉPAQ considère que le chat domestique, étant un prédateur, risque de s’en prendre aux espèces indigènes qui s'y trouvent déjà ou de transmettre des maladies aux animaux.

Un chat en laisse ne chasse pas

Le spécialiste en comportement félin et fondateur de la firme de consultants Éduchateur, Daniel Fillion, assure pourtant qu’un chat attaché à une laisse de trois ou quatre mètres ne sera pas tenté d’aller chasser, ni de faire de dégâts dans la nature.

«Le chat est le tueur numéro 1 de la faune aviaire et des rongeurs. On peut s’imaginer qu’il était libre dans un parc national, il pourrait faire suffisamment de dommages. Mais aussitôt qu’il est en laisse, on limite les dégâts au même titre qu’avec un chien», explique celui qui a été chroniqueur à l’émission Animo pendant six saisons à la télévision de Radio-Canada.

Il remarque lui aussi un engouement pour les vacances avec les félins. La formation en ligne pour apprendre à un chat à marcher en laisse est d’ailleurs la plus populaire qu’il n’ait jamais offert.

«Si on m’avait dit ça il y a 16 ans, je n’y aurais pas cru», lance l’expert.

Il faut dire que 36% des foyers possèdent un chat domestique dans la province. La population féline québécoise est estimée à 2,1 millions, selon un sondage mené par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en 2021.