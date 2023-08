Kevin Hart trouve que son «pénis ressemble à un pouce» depuis qu’il est confiné à un fauteuil roulant

Partager







L’humoriste Kevin Hart a récemment été victime d’un grave accident qui a des conséquences inattendues.



Le comique qui est suivi par plus de 178 millions de personnes sur Instagram a subi une déchirure de l'abdomen inférieur et des muscles abducteurs de la hanche lorsqu’il a effectué un sprint de 36 mètres contre Stevan Ridley, un ancien porteur de ballon dans la NFL.

Sur son réseau social de prédilection, Hart a raconté avec beaucoup d'auto-dérision le pénible incident, ce qui lui a valu des réactions moqueuses de la part de certaines célébrités.



«Juste une petite annonce publique parce que je sais que les gens peuvent me voir dehors. Je ne veux pas que vous soyez inquiets, mais je suis en fauteuil roulant... Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai essayé de sauter, de faire des trucs de jeune homme, et qu'on m'a dit de poser mon cul», a expliqué avec humour le comédien de 44 ans.



«Les gars, j'ai tout gâché. Je me suis déchiré le bas de l'abdomen, les abducteurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais je les ai tous déchirés. Je ne peux pas marcher. Je reste sur mon cul. Voilà, 44 ans», a-t-il ajouté, lui qui sera confiné à un fauteuil roulant pour une période de six à huit semaines.

«J'ai déchiré mon adducteur de mon bassin lors d'un match de lutte. Histoire vraie. Ça ira. Il y a un 3e testicule qui va te pousser, mais ça ira 😂Soigne-toi bien», lui a écrit Dwayne Johnson, dit «The Rock», avec qui il a partagé la vedette dans le film Jumanji: Welcome to the Jungle.

Dans un nouveau message vidéo paru sur Instagram ce vendredi, Kevin Hart revient une fois de plus sur sa blessure, en se qualifiant de «gâchis».

«Savez-vous combien de temps il me faut pour sortir de la voiture?», lance-t-il, avant de nous donner des détails dont nous n'avions pas nécessairement besoin.

«Mon pénis ressemble à un pouce. Tout est gonflé. [Mes] couilles sont grosses comme l'enfer... Les couilles ressemblent à mon poing. Je ne peux pas bouger mes putains de jambes. Tout ça à cause d’un “à vos marques, prêts, partez”», précise celui dont l’organe reproducteur a maintenant quelque chose en commun avec la tête de Pier-Luc Funk.

Bref, cette histoire est une énième preuve que rien ne sert de courir; il faut partir à point.

