Les 6 meilleurs restaurants près de l’Université McGill

Partager







La session d'automne est à nos portes, et qui dit rentrée dit nombreux dîners à combler!

Ce ne sont pas les options qui manquent pour les étudiants de McGill qui se voient gâtés d’une offre alimentaire des plus diversifiées. Du café de spécialité aux restaurants décontractés, tout le monde y trouvera son compte.

• À lire aussi: Les 9 meilleurs restos près de l'UQAM

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants autour de l’Université Concordia

• À lire aussi: Les 8 meilleurs restaurants près de l’Université de Montréal

Voici donc 6 endroits où prendre une bouchée près de l’Université McGill:

Ce restaurant chouchou du Quartier des Spectacles se trouve à une dizaine de minutes de marche seulement de l’université, et chacun des pas engendrés pour s’y rendre en vaut le coup. On adore s’y poser pour savourer une bonne pizza et une salade du moment, toujours réalisées avec des ingrédients frais et en saison.

433, rue Mayor

Si l’appel des tacos se fait entendre entre deux cours, c’est au Escondite qu’il faut se diriger. La taqueria de l’avenue Union propose un menu s’inspirant des grands classiques mexicains, avec une petite touche originale en plus. Cocktails et rafraîchissements complètent le tout pour un dîner des plus festifs.

1206, avenue Union

La majorité des étudiants de McGill s’entendront pour dire que le café Humble Lion est un incontournable de leur expérience universitaire. Une première succursale au pied de l’école sert la communauté Mcgilloise depuis 2013, alors qu’un deuxième local niché sur l’avenue McGill College prend le relais depuis 2017.

904, rue Sherbrooke O

1204, av. McGill College

Le restaurant Lola Rosa est réputé pour ses assiettes 100% végétariennes et 100% gourmandes. Nachos, chili et curry attirent les foules à la recherche d’un repas réconfortant et copieux servi dans une ambiance des plus chaleureuses.

545, rue Milton

Bien que la devise du Pigeon soit «le pire café du monde», on vous confirme que cette adresse vaut bel et bien une visite. Tous les jours jusqu’à 16h, le bistro sert une variété de spécialités propres au brunch pour le plus grand bonheur des étudiants. Un bagel lox et un café pour emporter, et le tour est joué!

2000, avenue McGill College

La réputation des salades gourmets Mandy’s n’est plus à faire. Pour un dîner santé, sans compromis sur le plaisir, l’établissement de la rue Crescent est une très bonne option.

2067, rue Crescent

• À lire aussi: Montréal fait partie du palmarès des meilleures villes pour étudier au Canada

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s