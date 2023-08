YouTube: vous pourrez bientôt fredonner pour retrouver une chanson

Partager







On connaît la chanson... ou pas! Si parfois une mélodie vous trotte dans la tête sans que vous puissiez mettre un titre dessus, cette nouvelle fonctionnalité sur YouTube tombe à pic.

C'est une fonctionnalité encore en test sur YouTube. La plateforme de vidéo a développé une nouvelle option pour des utilisateurs sur la version Android de l'application, leur permettant de retrouver le titre d'une chanson simplement en fredonnant une mélodie, en la chantant, ou en enregistrant une musique comme avec l'application Shazam.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs concernés devront simplement cliquer sur la recherche vocale sur YouTube et s'enregistrer pendant au moins trois secondes. La technologie pourra alors reconnaître la musique et proposer des clips officiels, tout comme d'autres contenus vidéo créés par les utilisateurs et également des Shorts, ces courtes vidéos YouTube à l'image de TikTok. «Cette expérience est proposée à un petit pourcentage de personnes dans le monde entier qui regardent YouTube sur des appareils Android», a-t-on pu lire sur le blogue officiel.

Si cette option pourra faciliter le quotidien des internautes sur YouTube, Google propose déjà cette innovation via sa commande vocale. En cliquant sur le micro, l'option «Rechercher une chanson» apparaît alors et vous permet de fredonner ou chanter une musique afin de retrouver le titre exact. Et les résultats sont étonnants. Reste à voir si l'option développée par YouTube sera à la hauteur de celle de la maison mère.