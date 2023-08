8 jeux qui sortent en septembre

Partager







Le mois de septembre s’annonce plutôt beau côté jeux vidéo! Les joueurs qui attendent le nouveau titre de Bethesda, Starfield, pourront enfin mettre la main sur le jeu de rôle de science-fiction, qui avait été annoncé en 2018.

Starfield est certainement la sortie majeure de septembre, mais d’autres titres très attendus seront à ses côtés tout au long du mois. On a fait le tour et on vous propose de surveiller les 8 jeux suivants. Regardez les bandes-annonces, et remplissez votre liste de souhaits!

Starfield

PC, Xbox Series X/S

6 septembre

Baldur’s Gate 3

PS5

6 septembre

À noter que le jeu est déjà sorti sur PC, et devrait voir le jour sur les consoles Xbox Series X/S avant la fin de l’année.

SUPER BOMBERMAN R 2

Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

12 septembre

The Crew Motorfest

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

14 septembre

Lies of P

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

19 septembre

Mortal Kombat 1

PC, PS5, Xbox Series X/S

19 septembre

Party Animals

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

20 septembre

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

PC, PS5, Xbox Series X/S

26 septembre

Phantom Liberty est une extension payante au jeu Cyberpunk 2077.

