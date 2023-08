BEHR dévoile sa couleur de l’année 2024 et c’est audacieux

Partager







Alors que les tendances déco sont de plus en plus colorées et vivantes, la compagnie de peinture BEHR a choisi d’y aller à contre-courant en annonçant sa couleur de l’année 2024.

Après avoir opté pour la couleur Toile vierge pour 2023, la couleur de l'année s'appelle Poivre concassé, et il s'agit d'un gris foncé qui ajoute de la définition à n’importe quel décor ou presque.

Apprécié pour son audace, sa modernité et son intemporalité, Poivre concassé risque d’être très populaire en 2024.

« Cette teinte profonde et dynamique transcende les styles de décoration modernes, classiques, décontractés, rétro et autres, tout en s'associant parfaitement à d'autres couleurs, finis, motifs et textures. Du secteur résidentiel jusqu’à l’hôtellerie, en passant par tout autre environnement, la confiance de la couleur Poivre concassé rayonne de tous les murs, garnitures, surfaces et objets qu'elle recouvre.», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Poivre concassé est disponible dans les peintures masquantes en une couche* hautement cotées DYNASTYMD et MARQUEEMD de BEHR, ainsi que dans les formules de peinture BEHR ULTRAMC et BEHR PREMIUM PLUSMD, exclusivement dans les magasins Home Depot à l'échelle nationale.

