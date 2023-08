Cette boulangerie des Laurentides lance un cri du coeur avec une campagne de sociofinancement

Partager







Le café-boulangerie Merci La Vie situé à Piedmont dans les Laurentides est rapidement devenu un arrêt obligatoire pour les personnes qui empruntent la 15.

On s'y rend pour les incroyables brunchs, les pizzas créatives et pour les miches de pain à déguster à la maison.

Seulement, au début du mois d'août, le populaire établissement a été victime d'une importante inondation. Résultat? Ils sont dans l'obligation de fermer leurs portes pour une durée indéterminée.

«Nous travaillons d’arrache-pied afin de reprendre le plus rapidement possible nos activités et honorer à nouveau notre mission de «Nourrir le corps et l’âme de toute notre communauté». Nous puisons notre résilience et notre courage à se retrousser les manches dans l’amour de notre équipe et de vous tous qui nous supportez au quotidien.» écrivent les propriétaires Johanne et Albert.

Dans les commentaires, plusieurs proposent de venir aider les propriétaires, et insistent pour qu'ils demandent de l'aide à leur communauté fidèle.

Le 24 août, trois semaines suivant l'incident, Johanne et Albert ont redonné des nouvelles dans une vidéo destinée à leur clientèle.

Dans cette vidéo, Albert explique que la bâtisse a subi un sinistre majeur dû à un bri de conduits d'égout. Tous les drains du sous-sol se sont «changés en fontaine avec les eaux usées des égouts». Ils ont dû nettoyer le sous-sol de fond en comble avec la plus grande des rigueurs comme ils opèrent un restaurant.

Le laboratoire de production, de pâtisserie en passant par les chambres froides, chambre de congélation, les bureaux de gestion, la salle électrique du bâtiment jusqu'au cellier à vin et l'entreposage ont écopé de cette inondation.

Johanne poursuit en confiant qu'ils ont pensé mettre la clé dans la porte durant les dernières semaines. Elle révèle qu'ils ont eu leur lot d'épreuves dans la dernière année: Des pannes de courant, un membre de l'équipe qui est tombé malade, Albert qui a subi un accident de la route, et ce sinistre qui n'est pas couvert par leur assureur. Ils confient que le soutien de leur équipe et leur communauté leur a donné la résilience nécessaire pour ne pas abandonner ce beau projet qui les passionne, malgré que la moitié du bâtiment soit en reconstruction.

Suite aux recommandations de leur clientèle et amis, le duo a lancé aujourd'hui une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe avec un objectif de 50 000$.

Ils prévoient ouvrir à nouveau (si tout va bien) le 7 septembre.

Merci à vous deux d'être un aussi beau modèle de résilience!

485, boulevard des Laurentides, Piedmont

Campagne de sociofinancement

