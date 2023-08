Des militants affichent un message clair sur la rue Hochelaga à Montréal

Partager







Des militants qui s'opposent au prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny, à Montréal, se sont approprié un panneau d'affichage de la rue Hochelaga pour faire passer leur message: «Boisé à défendre», peut-on lire sur l'affiche géante apparue au courant du week-end.

Le groupe Mobilisation 6600 - Parc Nature MHM a confirmé que certains de ses militants sont à l'origine de l'oeuvre apparue en bordure de la rue Hochelaga.

«NON au prolongement des boulevard Assomption et Souligny! Nous n'accepterons aucune nouvelle route sur le terrain Assomption-Sud, et surtout pas dans le boisé Steinberg. Dépenser l’argent des contribuables pour construire un boulevard qui recevra l’augmentation incessante des activités industrialo-portuaires dans notre quartier qui en est déjà saturé, ET qui accommodera Ray-Mont Logistiques auquel la population s’oppose depuis plus de 7 ans, c’est complétement aberrant! L'urgence climatique actuelle commande d'abandonner ce type de projet qui date d'une autre époque, et de miser davantage sur des projets innovants qui permettent la résilience des territoires. Nous sommes le vivant qui se défend!» ont-ils écrit dans une missive envoyée à 24 heures.

Courtoisie

Le prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny doivent faciliter le transit des camions entre l'autoroute 25 et le Port de Montréal. Le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal ont donné leur aval au projet en 2018.

Cette route doit traverser une partie de l'actuel boisé Steinberg près de la coopérative d'habitation Le petit train de Viauville où vivent 125 ménages. Elle se greffera à la nouvelle plateforme de transbordement de Ray-Mont Logistiques qui accueille 1500 conteneurs, sept jours sur sept, entre 7h et 19h.

Les militants de Mobilisation 6600, principalement des résidents du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dénoncent depuis de nombreuses années les nuisances reliées à ces deux projets. Ils voudraient plutôt que le secteur devienne un parc-nature et multiplient les appels en ce sens aux différents paliers de gouvernement.

Dans sa phase ultime, la plateforme de Ray-Mont Logistiques, située à 100 mètres des habitations, doit permettre le transbordement de 10 000 conteneurs, 24h sur 24.

L'entreprise Outfront, à qui appartiennent les panneaux d'affichages utilisés, n'a pas répondu à notre demande à savoir si les espaces publicitaires ont été dûment achetés.