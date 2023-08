Gal Gadot est toujours émue par «l’amour» de ses fans de Fast and Furious

Partager







Gal Gadot a des fans très persuasifs!

Avant d'être connue sous le nom de Wonder Woman, l'actrice israélienne a fait ses débuts au cinéma sous le nom de Gisele Yashar dans Fast & Furious 2009, le quatrième film de la franchise.

• À lire aussi: Dwayne Johnson confirme son retour dans la franchise Fast & Furious

Si elle a fait ses adieux dans Fast & Furious 6, malgré la mort apparente de son personnage, Gal Gadot a fait une apparition surprise dans Fast X au début de l'année.

Et ses fans n’y sont pas pour rien!

En effet, bien qu'elle n'ait livré aucune information sur de l'avenir de son personnage dans une entrevue accordée à Flaunt, la comédienne de 38 ans a expliqué que l'amour de ses fans l'avait incitée à revenir.

«Je veux dire qu'ils ont été les premiers à me donner une opportunité à Hollywood, a-t-elle déclaré. Je suis toujours émue par l'amour des fans. Pendant des années, de nombreux fans m'ont demandé de revenir, de revenir! Ils ont même fait une campagne pour que je revienne. C'était époustouflant, et ce sont des choses que je ne prends pas à la légère. Je me suis donc dit: "D'accord, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le bon moment pour revenir". C'est vraiment excitant, et je me sens bien.»

• À lire aussi: Vin Diesel explique pourquoi il était en froid avec The Rock pendant Fast & Furious

La star a également félicité les créateurs de la franchise d'avoir donné aux actrices autant de séquences d'action qu'aux acteurs.

«Fast était une franchise très forte et majeure qui a permis aux femmes d'être célébrées au même titre que les hommes et de ne pas rester à l'arrière – littéralement sur le siège passager. Ils les ont laissées conduire», a-t-elle déclaré.

La star israélienne a aussi apprécié un casting cosmopolite, avec des talents du monde entier: «J'ai l'impression que c'était la première fois qu’un casting mondial était mis en place. Ils ont fait appel à des talents venant de différents endroits du monde... J'ai l'impression qu'ils ont été des pionniers dans ce domaine», a-t-elle souligné.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s