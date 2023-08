Quoi faire à Cape Cod: 10 idées d’activités pour des vacances de rêve

Partager







Pour les villages côtiers pittoresques, les phares mythiques, les délectables lobster rolls et les plages de sable doux, Cape Cod est la parfaite escapade à seulement 6 heures de Montréal.

• À lire aussi: Le Maine en septembre: 22 arrêts pour un road trip tranquille et parfait

Au sud du Massachusetts, Cape Cod est (techniquement) une île. Il faut prendre les ponts Sagamore ou Bourne pour y accéder.

Le meilleur moment pour visiter Cape Cod demeure l’été, mais l’automne a le don d’être magique. Pour éviter les foules, plusieurs voyageurs prévoient une escapade sur le bord de la mer en septembre. Avec les feuilles qui changent de couleur, la route depuis Boston est tout simplement magnifique.

• À lire aussi: Airbnb: 9 chalets dignes de «The Summer I Turned Pretty» toujours disponibles cet été sur la Côte Est américaine

Voici les bons plans à Cape Cod approuvés par Silo 57.

1. Passer la journée à la plage

Voici nos plages préférées du coin.

Race Point Beach, Provincetown

Mayflower Beach, Dennis

Harding Beach, Chatham

Coast Guard Beach, Eastham



2. Boire un café de spécialité de Wired Puppy

Courtoisie

Pour prendre une pause du Dunkin’ Donuts, laissez les baristas de ce sympathique café s’occuper de tout. Ouvert dès 6h le matin.

379 Commercial St, Provincetown

3. Saliver devant la pizza de chez Twisted

Courtoisie

Une adresse à garder à portée de main pour une pointe de pizza sur le pouce, un sous-marin bien garni et un cornet de crème glacée pour le dessert.

293 Commercial St, Provincetown

4. Faire des trouvailles chez Room 68

Impossible de mettre les pieds chez Room sans être complètement charmé. Cette galerie célèbre l’art et l’architecture, et tout dans la boutique est «Insta goals».

77 Commercial St, Provincetown

5. Acheter (trop) de saltwater taffy

Un séjour sur la côte est américaine ne serait complet sans un arrêt dans une confiserie de taffy à l’eau salée. À manger sans modération.

984 MA-28, South Yarmouth

6. Bouquiner chez Womencrafts

Courtoisie

Cette librairie et boutique féministe est un véritable «safe space» au coeur de l’action à Provincetown. Le temps s’arrête alors que vos yeux ne sauront plus où regarder tant il y a de belles choses. Un arrêt plus qu’obligatoire. Voilà!

76 Commercial St, Provincetown

7. Commander chez John’s Footlong

Envie d’une guédille au homard? Vaut mieux miser sur cet établissement qui sert sa version du fameux lobster roll. Un classique de Cape Cod!

Pour une guédille, on vous conseille également The Lobster Pot, une véritable institution à la facade figée dans le temps à Provincetown.

309 Commercial St # 5, Provincetown

8. Bruncher sans modération chez Yolqueria

Restaurant très prisé des résidents, on vous encourage à commencer la journée avec un brunch copieux chez Yolqueria avant d’aller à la plage. Comme le taux de change fait gonfler les prix, préparez le budget en conséquence.

401 1/2 Commercial St, Provincetown

9. S’amuser chez Cape Escape

Courtoisie

En fin d’après-midi ou en soirée, défiez vos amis au mini-golf Cape Escape. Dans un thème nautique, tout est en place pour passer un beau moment. Fous rires assurés!

​​ 15 Canal Rd, Orleans

10. Prendre des photos depuis Sea Crest Beach Hotel

Êtes-vous à Nice sur la Côte d’Azur ou à Cape Cod? Impossible de dire! Ce sont les parasols colorés qui donnent cette agréable impression.

Envie de planifier une escapade? Voici quelques options d'hébergement:

Avec un grand patio et un spa privé

Pour 7 personnes

340$ par nuit pour un séjour en septembre 2023

RÉSERVEZ ICI

Pour 6 personnes

306$ par nuit pour un séjour en octobre 2023

RÉSERVEZ ICI

Les animaux sont les bienvenus!

Pour 2 personnes

218$ par nuit pour un séjour en novembre 2023

RÉSERVEZ ICI

Pour 2 personnes

218$ par nuit pour un séjour en octobre 2023

RÉSERVEZ ICI

Pour 2 personnes

225$ par nuit pour un séjour en septembre 2023

RÉSERVEZ ICI

Vous aimez les voyages? Suivez-nous sur Instagram et TikTok pour ne jamais rater nos aubaines et nos guides!

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s

s