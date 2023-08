Voici pourquoi Émily Bégin ne travaillera pas sur la troisième saison de Chanteurs masqués

Partager







Même s’il anime l’émission Chanteurs masqués, Guillaume Lemay-Thivierge ne connaît pas l’identité des participants.

«Pour moi, ils sont le Lion ou le Cône orange; j’ignore quelles personnalités se cachent sous les costumes. Je le découvre en même temps que les juges-enquêteurs, lorsqu’un participant enlève son masque. À la fin de l’émission, je dois effectuer une courte entrevue avec lui.Les questions tournent toujours autour de son expérience: “Quelle prestation as-tu le plus appréciée?” “Pourquoi as-tu choisi telle ou telle chanson?” Si l’artiste désire parler d’un nouveau projet de télé, de la sortie d’un livre ou d’une fondation, il doit le faire lui-même. Je n’ai aucune information sur le sujet, car je viens tout juste de découvrir qui se cachait sous le costume!» explique-t-il.

Au cours des deux premières saisons de Chanteurs masqués, l’amoureuse de Guillaume, Émily Bégin, était membre de l’équipe de production de l’émission; elle travaillait à la mise en scène.

«Cette année, elle ne pouvait pas être de l’aventure, puisqu’elle a décroché un rôle dans la série FEM, celui de Nathalie, une chanteuse déchue, aigrie et alcoolique. Bien sûr, ça me fait un petit pincement au cœur de ne pas la croiser sur le plateau de Chanteurs masqués, mais je suis tellement content pour elle! Ça fait des années qu’elle souhaite jouer dans une série télé. Elle travaille fort pour réaliser ses rêves, et ce qui lui arrive est amplement mérité», souligne l’animateur avec admiration.

