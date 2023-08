Attention: des coyotes ont mordu des randonneurs en Gaspésie

Partager







Un sentier du parc national de la Gaspésie a dû être fermé en raison de la présence de coyotes. Des randonneurs ont même été mordus dans les dernières semaines.

La direction du parc a pris la décision de fermer les sentiers menant au Pic du Brûlé dans le secteur du Lac-Cascapédia.

Le sentier de longue randonnée qui traverse tout le parc passe par ce secteur fermé. Les visiteurs ont donc été informés et sensibilisés à la situation.

De l’affichage a également été installé dans le secteur plus à risque qui est présentement fermé.

Un ou des coyotes seraient devenus plus familiers avec la présence humaine au cours des dernières semaines pour avoir de la nourriture. Des visiteurs ont été mordus dans les dernières semaines. Ils n’ont pas subi de graves blessures.

Pour expliquer cette situation, la direction pense que des visiteurs auraient possiblement nourri des coyotes volontairement ou non en laissant des détritus ou des restants de nourriture dans le secteur.

«Ça crée de mauvais comportements, des habitudes auprès des coyotes où ils auraient associé la stratégie alimentaire rapide auprès de l’humain. Donc, ils ont encore faim, ils veulent d’autres barres tendres, ou des bouts de sandwich. On a vu de petites tentatives d’être un peu trop agressif et sortir des comportements habituels qu’on voit. C’est quand même atypique. C’est la première année qu’on entend parler de ça, de ce genre d’événement là, mais on prend ça très au sérieux, puis on essaie de réparer la situation», explique Pascal Lévesque, directeur du parc national de la Gaspésie.

La direction du parc national de la Gaspésie évalue présentement la situation. Le sentier fermé pourrait bientôt rouvrir. Des réunions de travail dans les prochains jours permettront de prendre une décision et de voir la stratégie à adopter avec les coyotes.

La SÉPAQ souhaite d’ailleurs sensibiliser les visiteurs aux bons comportements à adopter en présence de coyotes. Il est recommandé de ne pas courir, de rester en groupe et de ne jamais faire dos aux coyotes.

Si les visiteurs rencontrent des coyotes, il est recommandé de se faire grand, d’agiter les bras, de se faire grand et de ne pas les nourrir.