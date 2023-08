Cannabis: il n'y a pas vraiment de différence entre sativa et indica

Partager







Si vous avez l’habitude de consommer du cannabis, vous connaissez certainement les termes indica et sativa, qui permettent de catégoriser la plante en fonction des effets qu’elle est censée avoir sur nous. Mais oubliez tout ce que vous savez sur le pot: les différences psychoactives entre les deux souches seraient un mythe.

Selon la croyance populaire, les plantes sativa et indica ont des effets psychoactifs opposés: la première a la réputation d’être euphorisant en raison d'un taux de THC plus élevé, contrairement à la deuxième, qui aurait des effets plus relaxants dus à sa plus forte teneur en CBD. Rappelons que le THC, la molécule vedette de la plante, est responsable du buzz psychologique, tandis que le CBD, qui est populaire pour ses vertus corporelles relaxantes, n’a que très peu d'effet psychoactif.

La Société québécoise du cannabis (SQDC), comme presque tous les vendeurs de cannabis légaux et illégaux, se sert des catégories sativa et indica pour guider ses clients.

Dans une entrevue réalisée en 2016 en marge de la publication d'une étude sur la question, le neurologue et expert du cannabis Ethan Russo a toutefois affirmé que les différences psychoactives associées aux deux «types» de cannabis n’ont aucune base scientifique.

«Il est clair qu'il existe de nombreux types de cannabis: THC prédominant, CBD prédominant et types mixtes. Il existe donc des souches de cannabis biochimiquement distinctes, mais la distinction sativa/indica, telle qu'elle est communément appliquée dans la littérature, est un non-sens total et un exercice de futilité. On ne peut en aucun cas deviner le contenu biochimique d'un plant de cannabis sans une analyse poussée», a-t-il indiqué.

Des scientifiques de l’Université Dalhousie sont également arrivés à cette conclusion après avoir analysé et comparé les composantes chimiques de centaines de variétés des deux souches.

De nombreuses études ont aussi stipulé que la réaction au cannabis varie d’une personne à l’autre et en fonction du contexte de consommation.

Des espèces distinctes il y a longtemps

La première trace de la classification sativa/indica remonteraient aussi loin qu'au du 18e siècle.

À l’époque, le biologiste français Jean-Baptiste Lamarck avait suggéré que les «espèces» indica (trouvées en Inde) étaient plus courtes avec des feuilles plus épaisses. Ce sont donc des différences physiques qui sont à l’origine de la distinction entre les deux types cannabis. Les plants qu’on appelle sativa sont généralement plus élancés, tandis que les plants indica sont plus courts et fournis.

Plusieurs experts s’entendent donc pour dire qu’il est possible qu’à un moment donné, les termes aient pu être utilisés pour décrire deux espèces distinctes de cannabis. Le problème, c’est que les diverses variétés de cannabis d’aujourd’hui proviendraient du croisement de ces deux familles obtenues après plusieurs mutations réalisées au fil du temps par des cultivateurs.

Les différences de taille, tout comme les différences dans la composition chimique, s’expliqueraient dorénavant davantage par les nombreuses méthodes de culture utilisées que par la variété du plant.

Vous feriez donc (peut-être) mieux de ne pas trop vous y fier lors de votre prochaine visite à la SQDC...