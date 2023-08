Cette buvette de Montréal sert un martini inspiré d'un plat italien que vous adorez

Partager







Voilà un autre cocktail à ajouter à votre liste si vous trippez sur la bouffe italienne.

La buvette Entre-Deux, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, réputé pour ses délectables plats de pâtes et ses vins nature en surprend aujourd'hui plus d'un avec un nouveau cocktail.

Il s'agit d'un «Olio», un martini inspiré par la salade caprese, cette emblémathique salade de la cuisine napolitaine et de la cuisine italienne, originaire de l'île de Capri en Campanie. Elle est composée de tomates, mozzarella, basilic et huile d'olive (et porte fièrement les couleurs nationales de l'Italie).

L'Entre-Deux joue d'audace en préparant ce cocktail avec de la vodka à l'huile d'olive, de l'eau de tomate, du Vermouth Noilly Prat Extra Sec, de l'huile de basilic et du vinaigre balsamique. Le cocktail coûte 17$.

C'est le mixologue Trevor Easton Langer du bar à cocktails Jac's on Bond à New York qui a d'abord pensé à marier les saveurs du martini à celles de la salade caprese. Le résultat est absolument épatant!

Votre genre de martini?



5930, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

