Cette chanteuse britannique conserve les prépuces de ses trois garçons dans une petite boîte spéciale

Stacey Solomon n’est sûrement pas l’artiste anglaise ayant la plus grande renommée au Québec, mais grâce au Sac de Chips, elle pourrait gagner en notoriété.



Celle qui, dans son pays natal, a été révélée au grand public par sa participation à l’émission The X Factor a en effet fait une révélation plutôt étrange dans une entrevue avec le journal Mirror.

La mère de Zachary (15 ans), Leighton (11 ans) et Rex (4 ans) a admis au média britannique qu’elle attachait beaucoup d’importance à la conservation de souvenirs provenant de l’enfance de ses trois fils.



Ainsi, la chanteuse de 33 ans a déclaré, par exemple, qu’elle possédait toujours leurs cordons ombilicaux.



«Je pense aussi que j’ai les prépuces des garçons quelque part. Dilly [sa collègue de l’émission Sort Your Life Out] se moque grandement de moi à cause de ça, elle me dit: “Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?!”», a indiqué Solomon.

«Ils ont tous des boîtes à souvenirs individuelles. Alors je les garde dans leurs boîtes à souvenirs aux côtés de petits bibelots», a précisé celle qui a également remporté la 10e saison de la version anglaise de l’émission Sortez-moi d’ici.

Donc, dans la catégorie «Gens célèbres qui possèdent des choses bizarres» (une liste déjà très bien garnie), on peut ajouter cette chanteuse britannique qui possède trois prépuces aux côtés de Céline Dion qui possède une réplique en latex de la main de René Angélil et Adele qui possède une gomme balloune ayant été mâchée par notre Céline nationale.

