«Dans une galaxie près de chez vous»: Claude Legault en révèle encore un peu plus sur le 3e film

Partager







Claude Legault et Mélanie Maynard étaient réunis sur le plateau de Sucré Salé cette semaine et on a eu droit à plus d’informations sur le prochain film de Dans une galaxie près de chez vous.

• À lire aussi: «Dans une galaxie près de chez vous»: Claude Legault en dit plus sur le 3e film

• À lire aussi: Claude Legault fait un «pas pire» bouilli

Celui qui incarne Flavien Bouchard a révélé avoir terminé d’écrire la «courbe» du personnage de Pétrolia, incarné par Mélanie Maynard.

«Est-ce que Flavien et Pétrolia ont un enfant en garde partagée ? Est-ce qu’on est un trouple avec Bob?», demande l’animatrice.

«Je ne peux pas t’en parler... mais tu vas voir que sexuellement, il y a des choses très intéressantes dans le film», répond-il.

Maynard était très contente de savoir qu’elle embrasserait son partenaire à l’écran de nouveau.

Claude Legault ajoute que les personnages vivront des crises existentielles, puisqu’il s’agirait PEUT-ÊTRE du dernier film de la série.

«Ce qui va leur arriver, on ne l’attend pas et on fait “oh shit”», conclut-il.

Les fans de la série attendent la prochaine aventure du Romano Farfard avec impatience.

On n’a pas vu le Capitaine Patenaude, Valence, Pétrolia, Flavien, Bob, Serge et l’infâme Brad depuis 15 ans déjà.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s