Guilbeault sur le GNL: on ne peut pas gagner toutes nos batailles

Dans un documentaire australien sur les feux de forêt qui ont ravagé le Canada cet été, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault semble reconnaître qu’il a perdu sa bataille contre l’essor du gaz naturel liquéfié.

Les feux de forêt canadiens sont en vedette dans un épisode de Foreign correspondent, une série documentaire de la chaine ABC, diffusé la semaine dernière.

On y dresse le portrait d’un pays ravagé par les flammes alors que le gaz naturel liquéfié (GNL), un combustible fossile, est en plein essor et que les impacts des changements climatiques sur ses citoyens sont de plus en plus concrets.

Dans un segment du documentaire, le journaliste David Lipson se rend à la conférence LNG 2023, un événement qui réunit les plus gros joueurs de l’industrie.

«Y’a-t-il une certaine ironie à tenir cette conférence au Canada au moment où la moitié du pays est en feu?» demande-t-il au PDG de LNG Canada, Jason Klein.

«Je crois que c’est important que cette conférence ait lieu ici parce que le Canada s’apprête à joindre le monde des pays exportateurs de GNL et aidera le changement climatique mondial en supportant le remplacement du charbon par du gaz naturel liquéfié qui est développé de façon responsable et durable», répond-t-il.

Le GNL est principalement composé de méthane, un gaz à effet de serre (GES) de 20 à 80 fois plus puissant que le CO2.

«L’essor du GNL est un problème délicat pour le gouvernement progressiste canadien et son ministre de l’Environnement, un ancien activiste», souligne David Lipson, alors qu’apparaît Steven Guilbeault.

«Je savais, en allant en politique, que je n’allais pas être capable de gagner toutes mes batailles», déclare-t-il. On n’entend toutefois pas la question qui lui a été posée.

«Les gens doivent comprendre qu’entre ce que les scientifiques disent et l’habilité et l’agilité d’un gouvernement à répondre rapidement, il y a un délai malheureux», concède le ministre.

Les communautés autochtones plus touchées

Les communautés autochtones représentent 42% des personnes évacuées à cause des feux cet été alors qu’ils ne forment que 5% de la population canadienne, nous apprend le documentaire.

Le témoignage d’un père de famille qui vit dans un motel avec ses cinq enfants depuis plusieurs mois est particulièrement poignant.

«Le lien avec le changement climatique est très clair, mentionne le ministre Guilbeault. Ce que nous faisons maintenant collectivement, et ça inclut le Canada, mène au type d’impacts climatiques que nous avons vus cet été. Je crois que cet été, certainement pour l’hémisphère nord, sera un réveil», dit-il.

Le travail sans relâche des pompiers est également mis en valeur dans le documentaire.

«Ça peut être difficile de comprendre le changement climatique, à moins de le vivre, poursuit Steven Guilbeault. Nous devons faire plus pour le combattre, plus rapidement, et nous devons être mieux préparés pour faire face aux impacts des changements climatiques parce que nous sommes entrés dans l’ère des changements climatiques et des impacts climatiques», conclut-il.