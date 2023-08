Hailey Bieber nous laisse sans voix dans un bikini bleu à ficelles

Partager







L'entrepreneure et mannequin profite des beaux jours sur un bateau de luxe en bikini avec des copines.

Hailey Bieber n'est pas étrangère aux séances photos improvisées et aux clichés en bikini. Cette fois, elle nous offre un moment pris à la volée sur une embarcation de luxe entre amies. Pour l'occasion, elle a troqué le rouge de sa période strawberry girl des dernières semaines pour un bikini bleu et blanc.

Le microbikini met de l'avant la plastique sublime d'Hailey et laisse la place à son hâle doré. Même en mer, la mannequin s'est parée de bijoux éclectiques pour agrémenter le deux-pièces azur à ficelles blanches.

Hailey aime bien ajouter des accessoires ludiques pour mettre une touche amusante à ses looks en bikini et se protéger du soleil. Cette fois-ci, elle a opté pour un chapeau bleu à imprimé de marguerites jaunes et des lunettes de soleil.

Après plusieurs semaines à travailler sur la campagne de lancement de son plus récent produit de marque rhode, Strawberry Glaze, ainsi que plusieurs contrats de mannequinat, Hailey a bien fait de profiter d'un moment entre amies!

