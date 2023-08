Incapable de mettre de l’essence dans son pick up, il blâme Justin Trudeau

Partager







«Je ne peux pas me permettre de conduire, dude.» Interrogé par un journaliste devant un restaurant de l’Île-du-Prince-Édouard où mangeait Justin Trudeau, un passant avait un message à faire passer au premier ministre en lien au prix de l’essence dans les maritimes. Son commentaire n’aura cependant pas attiré la sympathie espérée sur les réseaux sociaux.

«Si vous pouviez dire une seule chose à Trudeau, que serait-elle?», demandait Keean Bexte, journaliste, devant l’établissement où le premier ministre se régalait vraisemblablement d'huitres. Le chef libéral était de passage à l’Île-du-Prince-Édouard à la mi-août dans le cadre d’une retraite avec son nouveau cabinet de ministres.

Le journaliste de The Counter Signal, un média de droite qui s’affiche clairement comme étant anti-Trudeau et pro-Poilievre, a ensuite publié sur TikTok la discussion qu’il avait eue avec un des passants qui avaient des choses à dire sur le prix de l’essence.

«Je viens d’acheter un [censuré] de Ford, dude. Genre, il a un [moteur] V8, je ne me peux pas me le permettre», proteste le jeune homme interrogé.

«Je l’ai quand même acheté, mais ça serait bien de pouvoir le conduire...», ajoute-t-il.

Peu de compassion dans les commentaires

Bien que le but assumé de la vidéo soit de dénoncer le prix du carburant dans les provinces de l’Atlantique, elle ne semble pas avoir été reçue avec autant d’enthousiasme et de consternation que l’espérait son créateur.

Dans les commentaires, plusieurs internautes soulignent que le jeune homme a décidé de faire l’achat d’un camion léger qui consomme beaucoup d’essence et qu’il est donc normal que le plein de son véhicule soit plus dispendieux, sans que cela ait rapport avec les politiques du gouvernement fédéral.

Capture d'écran, Ford Un véhicule Ford muni d'un moteur V8

«Pourquoi a-t-il acheté un Ford V8 alors? Il devait y avoir de plus petites voitures avec une meilleure économie d’essence. J’ai un Jeep et mon problème avec l’essence est de MA FAUTE», peut-on lire dans un des commentaires.

«Il a raison, l’essence [son prix] est ridicule, mais ça me dépasse que des gens achètent des V8, mais ne puissent pas se permettre l’essence», commente un autre internaute.

«En Norvège, on paie 2,34 $ US par litre. C’est presque 9 $ US le gallon [1 gallon équivaut à environ 3,8 litres]. C’est pourquoi on conduit de petites voitures ou des voitures électriques», fait remarquer une autre.

Prix de l’essence au litre (en dollars canadiens) en août selon Global Petrol Prices

Prix minimum à l’Île-du-Prince-Édouard (4 août 2023) : 1,83 $/L

Moyenne canadienne : 2 $/L

États-Unis : 1,52 $/L

Chine : 1,76 $/L

France : 2,38 $/L

Royaume-Uni : 2,88 $/L

Islande : 3,18 $/L

Norvège : 3,00 $/L

La faute de la taxe carbone ?

«Est-ce que vous attribuez ça [le prix de l’essence] à la taxe carbone?», demande ensuite Keean Bexte dans sa vidéo.

Le passant hésite un moment avant d’acquiescer et d’ajouter: «[censuré] la taxe carbone, man.»

La taxe à laquelle ils font référence est celle qui est entrée en vigueur en juillet 2023 dans les provinces maritimes et qui a fait grimper le prix du carburant, mais aussi du chauffage au mazout. Pour l’essence, le gouvernement fédéral taxe maintenant 0,1431$/L.

La hausse de prix devait toutefois être atténuée par le PIAC, le paiement de l’incitatif à agir pour le climat. Ce paiement non imposable est versé automatiquement aux particuliers et aux familles touchées par la tarification fédérale de la pollution.

Pour une personne seule à l’Île-du-Prince-Édouard, le montant annuel versé dans le cadre du PIAC est de 480$. Pour une personne seule qui ne chauffe pas sa maison au mazout et qui conduit, par exemple, un véhicule Ford v8 avec une consommation de 13L/100 km, il faut conduire plus de 25 000 km en voiture par année avant que la taxe carbone ne coûte plus cher que ce que le PIAC rembourse.

