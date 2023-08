L’Autriche offre le transport en commun gratuit contre un tatouage

Partager







Vous feriez-vous tatouer pour pouvoir prendre le transport en commun gratuitement pendant un an ? C’est ce que propose le gouvernement autrichien à ses citoyens dans le cadre d’une campagne controversée visant à faire la promotion de son transport public.

Depuis le début du mois de juillet, plusieurs festivals autrichiens accueillent un kiosque de tatouage particulier : celui du ministère du C c limat du pays. Les festivaliers peuvent s’y faire tatouer gratuitement, à condition d’accepter d’inclure le nom du titre de transport Klimaticket (billet climatique) dans leur tatouage.

Ces tatouages, de type flash, sont faits à partir de dessins faisant la promotion du transport collectif. D’autres critiquent carrément l’utilisation de la voiture. Les dessins permettent à ceux qui les portent de récupérer un titre de transport valide pour la prochaine année.

Capture d'écran Instagram, klimaticket

Le but ultime de la campagne serait de «porter la protection de l’environnement en vous», selon l’organisme responsable de l’émission des titres. La publicité stipule que les tatouages sont offerts exclusivement de jour et aux personnes âgées de plus de 18 ans afin d’éviter que la décision soit prise sous l’effet de l’alcool.

Implanté en 2021, le titre Klimaticket coûte habituellement 1095 euros par années, soit 3 euros par jour, et permet d'utiliser tous les services de transports réguliers du pays, comme les trains, les métros et les autobus. Le gouvernement autrichien estime qu’il est actuellement utilisé par plus de 245 000 personnes.

Une campagne critiquée

L’initiative du gouvernement a été vertement critiquée dès l’apparition du premier kiosque de tatouage il y a six semaines, au festival Electric Love de Salzbourg. Sous la publication du compte officiel faisant la promotion de l’offre, plusieurs internautes se sont questionnés sur la pertinence du projet.

«Est-ce que c'est une action exemplaire ? Motiver les jeunes adultes à se faire tatouer ?», a questionné un internaute. Le compte Klimaticket a simplement répondu : «responsabilité personnelle».

Des politiciens ont également dénoncé la mesure gouvernementale. Selon Euronews, Henrike Brandstötter, un député du parti libéral autrichien NEOS, a déclaré le 20 août dernier que «proposer de l’argent aux gens pour qu’ils mettent de la publicité sous leur peau révèle une vision inacceptable de l’humanité de la part d’un ministre du gouvernement».

De leur côté, les gestionnaires du projet ont affirmé à la presse locale que les réactions des festivaliers étaient « extrêmement positives » et que la campagne avait été bien accueillie. Ils ne savent toutefois pas si l’offre sera réitérée en 2024.

- Avec les informations du Huffington Post, Brut et Euronews