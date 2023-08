Un activiste climatique vandalise une toile au Musée des beaux-arts du Canada

Partager







Un militant écologiste a aspergé de peinture, mardi, une toile du peintre canadien Tom Thompson exposée au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, avant de se coller la main au sol.

Dans une vidéo relayée sur le compte instagram On2Ottawa, on peut voir un militant identifié comme étant prénommé Kaleb lancer de la peinture rose sur la toile Northern River du peintre canadien Tom Thompson avant de se coller la main au sol.

«Bonjour à tous, je suis désolé pour le dérangement. Êtes-vous choqué? Vous attendez probablement que les forces de l'ordre me sortent d'ici et me mettent en prison. Je me sens comme vous. L'industrie des combustibles fossiles détruit l'oeuvre d'art qu'est notre planète et les gouvernements ne font rien pour mettre un terme à leurs crimes», lance-t-il.

Sur son site web, On2Ottawa s'identifie comme étant un groupe militant qui utilise la désobéissance civile pour combattre la crise climatique et écologique.

Cet événement suit une tendance initiée ailleurs dans le monde par des activistes du groupe Just Stop Oil qui ont vandalisé plusieurs oeuvres d'art au cours de la dernière année pour attirer l'attention sur la crise climatique et dénoncer l'inaction des gouvernements.

